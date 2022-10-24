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消費回溫 今年1月~8月電子支付交易金額年增19%

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

消費回溫，主計總處統計通報指出，國內主要非現金之個人支付工具，包括信用卡儲值卡、電子支付等，今年1月~8月電子支付交易金額年增19.0%，其中仍以信用卡交易規模最大。依金管會統計，今年1月~8月底信用卡發卡機構計33家，總流通卡數5,441萬張，有效卡數3,466萬張，較上年同月底增4.6%，今年1月~8月累計信用卡簽帳金額2兆2,560 億元，較上年同期增11.5%。

主計總處指出，儲值卡方面，今年8月底經營該業務機構計五家，流通卡數1.6億張，較上年同月底增9.1%，今年1月~8月累計消費總金額451億元，則較上年同期減0.5%。市占率以悠遊卡最高，8月底流通卡數及1月~8月累計消費金額分占整體的六成二及七成三。

電子支付方面，今年8月底經營機構計31家，使用者1,857萬人，年增 27.9%；代理收付實質交易規模於去年超越儲值卡後，今年持續快速成長，1月~8月交易金額656億元，年增19.0%。若按支付機構觀察，以街口電子支付有限公司（街口支付）及一卡通票證股份有限公司 （Line Pay Money）的使用人數581萬人及518萬人各占31.3%及27.9%較多，分別年增20.3%及27.5%，1月~8 月累計交易金額各252 億元（占 38.4%）及152億元（占 23.1%），亦分別增20.8%及3.4%。

信用卡 儲值卡

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