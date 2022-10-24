兆豐銀搶下國旅卡發行權 目標10萬發卡量

目標打造「信用卡國家隊」，3年一次的觀光局國民旅遊卡招標今年出現新局，過去通常由民營銀行得標，今年公股兆豐銀行成功標下，為近15年來首次公股行庫搶下國旅卡發行權，等於是出創新局，兆豐銀今天宣布旗下國旅卡權益，力推加上行動支付最高7%回饋、一般消費1.2%回饋無上限等優惠，以10萬發卡量為目標。

兆豐銀董事長張兆順表示，近年投資收益率波度大，兆豐近年鎖定無風險手續費收入，力推信用卡業務，近2、3年來成長近4成，目前發卡量約100多萬張，但此發卡量算是「尷尬」的卡數，若要真正獲利不容易，因此必須持續推量，並鎖定信用卡背後商機，導引到各項業務。

張兆順指出，此次兆豐得標是公股行庫近15年首次搶下國旅卡發行權，因此目標設定更高，希望在40萬名公務員中，搶下10萬人青睞，也就是目標10萬張發卡量，將挹注兆豐整體發卡數成長。但他也說，10萬發卡量的目標背後成本也不小，預計將編列4億元預算力推。

兆豐銀今也說明，兆豐國旅卡權益出爐，對於40萬名公務員祭出超高優惠，除有10萬個行李箱首刷禮，加上行動支付最高7%回饋、一般消費1.2%回饋無上限、免費機場接送，以及時下最夯的海外確診津貼旅遊保險等超多豐富優惠。此消息一出，已吸引包括高雄、台南、花蓮、甚至離島金門等各縣市公務機關熱線詢問，不少公務員相當期待。非公務員辦卡則僅有一般消費1％回饋。

兆豐也試算，若將兆豐國旅卡綁定目前最紅的行動支付為例，兆豐提供每月最高100元回饋，持卡3年等於可賺3600元，再加上首刷禮可選擇500元刷卡金，等於一次可以抱回4100元，以上還不包含每月一般消費可享1.2%現金回饋無上限的禮遇，等於刷越多、賺越多，「只要公務員願意刷，兆豐就願意給」。

另外，為讓公務員無後顧之憂地使用卡片，兆豐銀也提供每年可免收3次違約金的優惠，倘若不小心忘記繳費，等於每年有3次免死金牌，不會被收違約金；就算帶著國旅卡出遊不慎遺失卡片，也有不限次數的免收掛失費禮遇，讓公務員都能輕鬆獲得保障。

除刷卡優惠，兆豐國民旅遊卡還可同享兆豐銀行各項業務優惠，如首次開辦數位存款帳戶任刷一筆就送200元、房貸首購利率1.81%起以及信貸前3期0.1%優惠利率等，誠意十足優惠大爆發，勢必將掀起全台國旅卡大洗牌局面。