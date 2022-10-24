8月房貸戶近3年首見衰退 房市買氣第三季明顯減弱
根據金管會最新統計資料顯示，與銀行借款揹有房貸者約201萬戶，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455萬元。不過今年8月出現房貸還完的比借的還多，8月總房貸戶數較7月減少310戶，若排除2月過年的季節性因素，將是近3年首見房貸數戶減少。
信義房屋專案經理曾敬德指出，從統計數據來看，僅約1/4屋主身上還揹有房貸，而今年1月銀行的房貸戶總量超過2百萬戶，景氣不錯的去年第四季，平均每個月都淨增加約5千戶的房貸戶，不過今年8月已出現「還得比借得多」，房貸戶數較7月減少約310戶，反映房市買氣在第三季出現明顯衰退。
曾敬德表示，許多資料都顯示今年第三季房市開始出現明顯量縮，主要與跌跌不休與升升不息有關，台股重挫、房貸利率上揚且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。
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