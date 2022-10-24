快訊

接種Novavax疫苗二日後「心臟不適」 93歲婦急診來不及死亡

8月房貸戶近3年首見衰退 房市買氣第三季明顯減弱

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

根據金管會最新統計資料顯示，與銀行借款揹有房貸者約201萬戶，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455萬元。不過今年8月出現房貸還完的比借的還多，8月總房貸戶數較7月減少310戶，若排除2月過年的季節性因素，將是近3年首見房貸數戶減少。

信義房屋專案經理曾敬德指出，從統計數據來看，僅約1/4屋主身上還揹有房貸，而今年1月銀行的房貸戶總量超過2百萬戶，景氣不錯的去年第四季，平均每個月都淨增加約5千戶的房貸戶，不過今年8月已出現「還得比借得多」，房貸戶數較7月減少約310戶，反映房市買氣在第三季出現明顯衰退。

曾敬德表示，許多資料都顯示今年第三季房市開始出現明顯量縮，主要與跌跌不休與升升不息有關，台股重挫、房貸利率上揚且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。

房貸 房市

延伸閱讀

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

銀行新房貸戶 驚見負成長

業界：銀行恐面臨三頭燒窘境

銀行房貸新貸戶數驚現「負成長」 房仲：猶如過年百業休憩

相關新聞

兆豐銀跨足國旅卡市場圖什麼？老董張兆順說有兩大意圖

兆豐銀今宣布明年起、正式跨足國旅卡市場，瞄準40萬公務人員客群發卡，一年目標10萬張卡，董事長張兆順坦言，跨足國旅卡的公...

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

房市進入盤整期，且降溫有感。據金管會最新統計資料顯示，截至8月底，本國銀行總房貸戶數共200萬9,880戶，較7月減少3...

兆豐搶攻40萬公務員商機 首家公股拿下國旅卡發行權

三年一次的觀光局國民旅遊卡招標終於有公股行庫加入戰局，過去總是由民營銀行橫掃得標局面，今年公股兆豐銀行（2886）正式出...

新光集團 下一步將布局氫能

新光集團轉投資的誠新能源董事長曾慶成今（24）日表示，繼衝刺漁電共生案後，新光集團已著手規畫投資氫能，將於彰化王功設立製...

新和能源完成簽署56.4億聯貸案 衝刺漁電共生開發

由新光集團投資的誠新能源集團，今日成功完成旗下新和能源56.4億元聯貸，全力衝刺漁電共生案，誠新能源董事長曾慶成表示，聯...

1000棵樹的承諾 安聯投信攜手永續夥伴守護下一代

台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。