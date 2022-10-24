快訊

胡錦濤中共二十大「被離場」謎團 外媒拍到疑似因阻翻文件

11月7日起隔離鬆綁！確診者改「7+0」、同住家人免隔離、不強制量體溫

83歲陳淑芳驚傳「心跳驟停14秒」 開刀養病消失2個月

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市進入盤整期，且降溫有感。據金管會最新統計資料顯示，截至8月底，本國銀行總房貸戶數共200萬9,880戶，較7月減少310戶、月減0.02%，等於8月房貸「還完的比借的還多」，令人意外，若排除2月過年的季節性因素，更創下近三年房貸數戶減少的情況。

另外，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，約有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455.5萬元。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若從統計數據來看，僅約四分之一的屋主身上還揹有房貸，早年購屋者多申請20年期的房貸，也就是2002年前多數屋主可能已經無貸一身輕，也可以解釋當景氣修正時，但房價修正幅度並不大，因為除了新買房子的屋主外，多數的屋主可能資金壓力並不大。

今年1月銀行的房貸戶總量超過2百萬戶，去年房市景氣最旺的第4季，平均每個月皆淨增加約5千戶的房貸戶，不過今年8月已經出現「還得比借得多」，房貸戶數較7月減少約310戶，大致也反映房市買氣在第3季出現明顯衰退。

曾敬德表示，許多資料都顯示今年第3季房市開始出現明顯量縮，主要與跌跌不休與升升不息有關，台股重挫、房貸利率上揚且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。

房貸 房市 景氣

延伸閱讀

銀行新房貸戶 驚見負成長

業界：銀行恐面臨三頭燒窘境

當交屋潮榮景退去 銀行正面臨「蠟燭三頭燒」

銀行房貸新貸戶數驚現「負成長」 房仲：猶如過年百業休憩

相關新聞

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

房市進入盤整期，且降溫有感。據金管會最新統計資料顯示，截至8月底，本國銀行總房貸戶數共200萬9,880戶，較7月減少3...

新光集團 下一步將布局氫能

新光集團轉投資的誠新能源董事長曾慶成今（24）日表示，繼衝刺漁電共生案後，新光集團已著手規畫投資氫能，將於彰化王功設立製...

新和能源完成簽署56.4億聯貸案 衝刺漁電共生開發

由新光集團投資的誠新能源集團，今日成功完成旗下新和能源56.4億元聯貸，全力衝刺漁電共生案，誠新能源董事長曾慶成表示，聯...

1000棵樹的承諾 安聯投信攜手永續夥伴守護下一代

台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交...

嘆金融海嘯起於貪念 陳冲：防疫保單就是鮮活例子

今年9月8日英國女王過世，過一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，由美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）等3位經濟學...

諾貝爾經濟學獎也無法解決的貪念問題 陳冲：防疫保單就是一例

2022年9月8日英國女王駕崩，一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，這兩件事有何關係？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。