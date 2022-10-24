驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

房市進入盤整期，且降溫有感。據金管會最新統計資料顯示，截至8月底，本國銀行總房貸戶數共200萬9,880戶，較7月減少310戶、月減0.02%，等於8月房貸「還完的比借的還多」，令人意外，若排除2月過年的季節性因素，更創下近三年房貸數戶減少的情況。

另外，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，約有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455.5萬元。

資料來源／信義房屋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若從統計數據來看，僅約四分之一的屋主身上還揹有房貸，早年購屋者多申請20年期的房貸，也就是2002年前多數屋主可能已經無貸一身輕，也可以解釋當景氣修正時，但房價修正幅度並不大，因為除了新買房子的屋主外，多數的屋主可能資金壓力並不大。

今年1月銀行的房貸戶總量超過2百萬戶，去年房市景氣最旺的第4季，平均每個月皆淨增加約5千戶的房貸戶，不過今年8月已經出現「還得比借得多」，房貸戶數較7月減少約310戶，大致也反映房市買氣在第3季出現明顯衰退。

曾敬德表示，許多資料都顯示今年第3季房市開始出現明顯量縮，主要與跌跌不休與升升不息有關，台股重挫、房貸利率上揚且對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。