快訊

胡錦濤中共二十大「被離場」謎團 外媒拍到疑似因阻翻文件

11月7日起隔離鬆綁！確診者改「7+0」、同住家人免隔離、不強制量體溫

83歲陳淑芳驚傳「心跳驟停14秒」 開刀養病消失2個月

誠新集團攻太陽能商機 完成漁電共生56.4億元聯貸案

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

誠新集團成功完成綠能漁電共生56.4億元聯貸，由台北富邦銀行主辦，於今（24）日舉辦簽約典禮，此案為誠新集團的首筆聯貸案，開啟誠新集團擴張養殖綠能版圖的新頁，募集資金將用於旗下新和能源位於台南將軍區120MW室內養殖型漁電共生太陽能電廠。台北富邦做為本案統籌主辦銀行，共邀請其他9家金融機構熱烈響應，超額認購達1.5倍，為誠新集團的綠能業務擴張提供強而有力的支持。

誠新集團為台灣少數具能全面性涉足太陽能案場生命週期之公司，一手包辦土地開發、興建、維運、養殖等項目，本案吸引了於再生能源領域投資經驗豐富的三家壽險股東及一家國內規模最大的專業重電廠商加入，除了彰顯誠新專業的開發、統包及維運實力外，堅強的股東背景更為聯貸案增色加分。

誠新過去在台南及屏東一帶完成200多場、總裝置容量逾70MW的案場，目前已陸續於嘉南地區開發總裝置容量近1.5GW之漁電共生案場，是台灣漁電共生開發規模最大業者。本次聯貸籌組為使銀行瞭解漁電共生開發案，特地舉辦聯貸說明會，由誠新集團介紹漁電共生產業及案場規劃，再由台北富邦說明專案融資架構及風險評析，順利推動本案成功募集，台北富邦期能透過此案支持台灣漁電產業發展，未來亦將攜手誠新集團，持續為台灣綠能產業注入活力。

基於「養殖為本，綠電加值」的精神，誠新集團配合政府再生能源新農業政策，成立水產養殖事業體—誠光養殖，與國立屏東科技大學簽訂「蝦類保種繁養殖研究中心」捐贈合作備忘錄，產學合作進行蝦類繁殖、優質品種培育、養殖技術研發及人才培育等，為台灣漁業養殖及永續發展盡一份心力。聯貸銀行團肯定誠新集團持續深耕再生能源領域及業界口碑，期能透過金融資源推動漁電共生，確保漁業產業升級、保障漁民權益、促進環境永續及社會友善的多贏局面。

太陽能電廠 台北富邦銀行 綠能

延伸閱讀

新和能源完成簽署56.4億聯貸案 衝刺漁電共生開發

相關新聞

驚！房貸睽違3年「還完比借得多」 專家：房市進入盤整期

房市進入盤整期，且降溫有感。據金管會最新統計資料顯示，截至8月底，本國銀行總房貸戶數共200萬9,880戶，較7月減少3...

新光集團 下一步將布局氫能

新光集團轉投資的誠新能源董事長曾慶成今（24）日表示，繼衝刺漁電共生案後，新光集團已著手規畫投資氫能，將於彰化王功設立製...

新和能源完成簽署56.4億聯貸案 衝刺漁電共生開發

由新光集團投資的誠新能源集團，今日成功完成旗下新和能源56.4億元聯貸，全力衝刺漁電共生案，誠新能源董事長曾慶成表示，聯...

1000棵樹的承諾 安聯投信攜手永續夥伴守護下一代

台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交...

嘆金融海嘯起於貪念 陳冲：防疫保單就是鮮活例子

今年9月8日英國女王過世，過一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，由美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）等3位經濟學...

諾貝爾經濟學獎也無法解決的貪念問題 陳冲：防疫保單就是一例

2022年9月8日英國女王駕崩，一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，這兩件事有何關係？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。