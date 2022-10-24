誠新集團攻太陽能商機 完成漁電共生56.4億元聯貸案

誠新集團成功完成綠能漁電共生56.4億元聯貸，由台北富邦銀行主辦，於今（24）日舉辦簽約典禮，此案為誠新集團的首筆聯貸案，開啟誠新集團擴張養殖綠能版圖的新頁，募集資金將用於旗下新和能源位於台南將軍區120MW室內養殖型漁電共生太陽能電廠。台北富邦做為本案統籌主辦銀行，共邀請其他9家金融機構熱烈響應，超額認購達1.5倍，為誠新集團的綠能業務擴張提供強而有力的支持。

誠新集團為台灣少數具能全面性涉足太陽能案場生命週期之公司，一手包辦土地開發、興建、維運、養殖等項目，本案吸引了於再生能源領域投資經驗豐富的三家壽險股東及一家國內規模最大的專業重電廠商加入，除了彰顯誠新專業的開發、統包及維運實力外，堅強的股東背景更為聯貸案增色加分。

誠新過去在台南及屏東一帶完成200多場、總裝置容量逾70MW的案場，目前已陸續於嘉南地區開發總裝置容量近1.5GW之漁電共生案場，是台灣漁電共生開發規模最大業者。本次聯貸籌組為使銀行瞭解漁電共生開發案，特地舉辦聯貸說明會，由誠新集團介紹漁電共生產業及案場規劃，再由台北富邦說明專案融資架構及風險評析，順利推動本案成功募集，台北富邦期能透過此案支持台灣漁電產業發展，未來亦將攜手誠新集團，持續為台灣綠能產業注入活力。

基於「養殖為本，綠電加值」的精神，誠新集團配合政府再生能源新農業政策，成立水產養殖事業體—誠光養殖，與國立屏東科技大學簽訂「蝦類保種繁養殖研究中心」捐贈合作備忘錄，產學合作進行蝦類繁殖、優質品種培育、養殖技術研發及人才培育等，為台灣漁業養殖及永續發展盡一份心力。聯貸銀行團肯定誠新集團持續深耕再生能源領域及業界口碑，期能透過金融資源推動漁電共生，確保漁業產業升級、保障漁民權益、促進環境永續及社會友善的多贏局面。