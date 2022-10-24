臺銀多面向紮根校園 產學合作培育信託生力軍

臺銀落實金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，以在學學生為對象的「人才培育、宣導及產學合作」策略主軸，於10月14日舉行「臺灣銀行信託2.0產學合作—學生參訪活動」，邀請台灣大學、台北大學及東吳大學相關科系的同學體驗一日銀行員，實地體驗信託實務。

臺銀表示，青年學子對基金、保險、信用卡較為熟悉，但對「信託」幾乎沒有概念。此次與學校合作，邀請同學體驗一日銀行員，實地體驗信託實務，並至臺銀特有的貴金屬部觀摩交易室、觸摸黃金條塊及學習金融市場趨勢分析方法，期望透過各領域專業與信託的整合學習，培育信託跨域人才，為信託業注入更多的創新能量。

截至2022年6月底全體金融業信託財產餘額約11.9兆元，有鑒於信託專業人才勢必伴隨著信託資產規模擴大而增加需求，因此臺銀積極推動實習計畫及產學課程交流。於8月份起已進行為期兩個月的暑期工讀生實習計畫，帶領學生從信託契約開始認識信託。9月29日至東吳大學與會計系學生進行信託實務交流，在相關科系的課程中置入信託元素，為學生解說安養信託及員工福利信託。

臺銀為讓樂齡族群看懂及聽懂信託，吸引年輕族群提早認識信託，善用視覺、聽覺工具傳達信託概念，除自行製作信託動畫影片，由同仁親自配音，以應用於各場域之信託宣導會，生動的圖像傳達及配音，讓觀眾們更能想像信託商品於生活中的運用外，並由該行創新實驗室發想結合播客（Podcast）聲音型態，推出《臺銀問講，你問我講》頻道，甫上線即攻佔Apple Podcast商業類前15大排行佳績，廣受各年齡層聽眾熱烈迴響。另外，臺銀亦參加由工商時報串連學校教師與企業導師共同輔導學生的創意發想「信託有愛．徵影活動」，以線上及線下校園說明會，與年輕學子創意激盪，並協助拍攝。

放眼未來，臺銀將持續對青年學子提供信託教育，並在社區進行宣導，讓民眾可透過信託建構完美人生。