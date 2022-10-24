安聯投信永續投資2022上半年吸金近1,200億美元

永續不只是生活態度，更是資產配置中不可或缺的策略之一！根據晨星統計，僅管全球股票型基金在2022第2季轉為淨流出，全球永續概念基金規模持續成長，累計上半年淨流入將近1,200億美元，不只是愈來愈多投資人加入行列，機構法人同步大力擁護，放眼台灣資產管理業，身為永續投資領跑者的安聯投信，致力提供投資人最佳的永續投資洞見與解決方案，並倡議主動讓投資發揮影響力。

永續投資是全球主要資產管理業者的共識，翻開安聯環球投資最新出版的永續發展暨盡職治理報告，以「形塑未來 邁向永續之路」主題，確保客戶、安聯營運發展和社會都能擁有更美好的未來。

安聯環球投資將永續投資定義為：在投資組合標的選擇與管理時，符合3大要素，一是對環境或社會具有正面貢獻，二是對環境或社會不存在顯著性的傷害，三是所投資的企業須遵循良好的治理原則。

「目前已到了投資人期待永續理念，能轉化為投資決策的轉捩點！」安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen指出，正是這種思維，引領安聯環球投資在過去一年之內，建置了永續投資團隊，展現專業能力，更為關鍵的是，促進公平成長的機會。

聽到永續投資，投資人可能不禁要問：對企業股價或自身的資產配置，有什麼優勢？具體而言，落實ESG，就是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）三大面向，可以幫助企業達成降低成本、提高營收兩大優勢。

以降低成本來說，隨著愈來愈多投資人希望將資金配在ESG企業， ESG表現佳的企業更容易取得資金，不僅是股票市場，更出現在貸款市場，以歐洲而言，已經出現企業簽署貸款協議時，利率會根據第三方機構所給予的 ESG 評級更動，換言之，如果該企業的ESG評級在隔年上升，貸款利率就會跟著調降，進一步降低企業的資金成本。

第二大優勢則是提高營收，當公司成長遭遇瓶頸，可以從ESG角度思考該如何突圍，舉環境保護（E）為例，有企業會透過建立污水管理系統、環境管理系統等設備，增加營運效率；而在社會責任（S）面，不少矽谷科技巨擘投入相當多的資源來留住好人才，平均生產力跟著提高，由此可知，企業愈認真投入ESG ，長期營運效率、營收目標就愈可期。

永續的思維不僅讓企業升級，也讓投資人的資金可以發揮更大的影響力，安聯投信持續構建安聯投信永續系列基金，以境外基金來說，安聯全球永續發展基金2022年一舉拿下SMART智富台灣基金獎全球股票型基金獎、海外ESG基金獎兩項大獎，這是如何辦到的？*

答案是：安聯全球永續發展基金在全球成長股中，積極尋找永續契機，該基金運用多重把關機制，選擇投資標的時，先排除營收以菸酒、色情、武器及賭博為主的企業，再運用SRI（ Sustainable & Responsible Investment）產業最佳策略，為企業打分數，不只審視財務狀況，夠永續、能善盡企業社會責任CSR，才有機會進入股票池，唯有兼顧結構性成長、高品質、價值面的個股，才能獲得經理團隊的青睞。

安聯投信發行的境內基金中，成立於2006年10月11日的安聯全球綠能趨勢基金，是第一檔以新台幣計價、放眼全球的綠能趨勢基金，基金的產業配置上，聚焦環境污染控制、替代能源運用、淨化用水作業三大投資主軸，並尋找最可能受惠於相關主題的股票。

當一家企業所提供的產品或服務，能夠為人們實現更永續的未來，就更有能力面對未知的挑戰，為投資人創造更大的投資報酬機會，這也是永續投資的良性循環──包括安聯全球永續發展基金 ，以及安聯全球綠能趨勢基金的「安聯投信永續系列基金」，致力陪伴投資人邁向永續之路，主動讓投資發揮影響力。