嘆金融海嘯起於貪念 陳冲：防疫保單就是鮮活例子

今年9月8日英國女王過世，過一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，由美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）等3位經濟學家獲獎，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，英國女王過世，令他想起2008年金融海嘯，從市場實務觀察，持續成長的貪念也是造成金融風暴主因，而日前產險業的防疫保單事件，也算是一個鮮活的例子。

陳冲今天發文指出，英國女王伊莉莎白二世在2008年金融海嘯時，於11月4日移駕LSE（倫敦政經學院），心念滿目蒼夷的金融中心，面對滿座經濟學家，女王當時提出一個簡短的問題「Why did nobody notice it?」結果全場啞然，該研究中心主任不得已回應，講了一句說了等於沒說的話，「At every stage someone was relying on somebody else and everyone thought they were doing the right thing」，簡單的說，就是搞不清楚，推卸責任。

事後女王於2012年12月13日造訪英格蘭銀行，當時有一位主管自告奮勇要回答4年前的問題，結果說法還是令女王失望，「危機發生前，金融城太過自滿，很多人認為監管沒有必要」(大家都太鬆懈了)。十年後女王過世，仍沒人給她滿意的答案，直到一個月後，瑞典皇家科學院再將金融議題拱上世界舞台。

今年10月諾貝爾經濟學獎揭曉，由3位美國學者戴上桂冠，其中柏南克因曾擔任聯準會主席，當然眾所矚目。3位學者以1980年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎，成功詮釋銀行社會功能，避免金融事件引發的經濟危機。柏南克更以大蕭條為背景，說明銀行擠兌甚至倒閉時，由於借戶資料流失，快速重建不易，減損社會將儲蓄引導至生產的能力，致使金融危機更難善後。

柏南克等3人的創見，以現在眼光看來也許不足為奇，但誠如諾獎主辦單位所言，「近期全球面臨經濟衰退，以及疫情引致經濟低迷兩大危機，各國央行及金融監理機關採取的行動，幾乎都是基於這些得獎人的貢獻」。

換言之，自2008年迄今各國採取的因應措施，諸如QE(量化寬鬆)、Blanket guarantee(全額保障)、買入銀行欠缺流動性資產等，都是避免倒閉的邏輯思維；甚至美國為避免危機擴大，有主動發給銀行執照的特例。

陳冲認為，這些措施由柏南克執行，其實再自然不過，也可解決問題於一時，尤其在金融危機發生初期，可以避免銀行對同業、對客戶的credit freeze；但「但吸毒上癮後，如何戒毒？」多年來所謂的QE2、QE3、乃至QE4，美國聯準會的資產負債表由2008年的兩兆美元，成長到2022年的九兆，應該都是這種後遺症。

陳冲進一步說，女王的疑惑，學者當然可以用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍，然從市場實務觀察，持續成長的貪念，也是主因。

看到華爾街高薪，其實金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，而是有一大部分應作為提升柏南克等所說的「信用中介成本」，這是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費，包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備，如實扣除這些成本，華爾街的高薪，可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。