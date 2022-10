嘆金融海嘯起於貪念 陳冲：防疫保單就是鮮活例子

今年9月8日英國女王過世,過一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉,由美國聯準會前主席柏南克(Ben Bernanke)等3位經濟學家獲獎,行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示,英國女王過世,令他想起2008年金融海嘯,從市場實務觀察,持續成長的貪念也是造成金融風暴主因,而日前產險業的防疫保單事件,也算是一個鮮活的例子。

陳冲今天發文指出,英國女王伊莉莎白二世在2008年金融海嘯時,於11月4日移駕LSE(倫敦政經學院),心念滿目蒼夷的金融中心,面對滿座經濟學家,女王當時提出一個簡短的問題「Why did nobody notice it?」結果全場啞然,該研究中心主任不得已回應,講了一句說了等於沒說的話,「At every stage someone was relying on somebody else and everyone thought they were doing the right thing」,簡單的說,就是搞不清楚,推卸責任。

事後女王於2012年12月13日造訪英格蘭銀行,當時有一位主管自告奮勇要回答4年前的問題,結果說法還是令女王失望,「危機發生前,金融城太過自滿,很多人認為監管沒有必要」(大家都太鬆懈了)。十年後女王過世,仍沒人給她滿意的答案,直到一個月後,瑞典皇家科學院再將金融議題拱上世界舞台。

今年10月諾貝爾經濟學獎揭曉,由3位美國學者戴上桂冠,其中柏南克因曾擔任聯準會主席,當然眾所矚目。3位學者以1980年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎,成功詮釋銀行社會功能,避免金融事件引發的經濟危機。柏南克更以大蕭條為背景,說明銀行擠兌甚至倒閉時,由於借戶資料流失,快速重建不易,減損社會將儲蓄引導至生產的能力,致使金融危機更難善後。

柏南克等3人的創見,以現在眼光看來也許不足為奇,但誠如諾獎主辦單位所言,「近期全球面臨經濟衰退,以及疫情引致經濟低迷兩大危機,各國央行及金融監理機關採取的行動,幾乎都是基於這些得獎人的貢獻」。

換言之,自2008年迄今各國採取的因應措施,諸如QE(量化寬鬆)、Blanket guarantee(全額保障)、買入銀行欠缺流動性資產等,都是避免倒閉的邏輯思維;甚至美國為避免危機擴大,有主動發給銀行執照的特例。

陳冲認為,這些措施由柏南克執行,其實再自然不過,也可解決問題於一時,尤其在金融危機發生初期,可以避免銀行對同業、對客戶的credit freeze;但「但吸毒上癮後,如何戒毒?」多年來所謂的QE2、QE3、乃至QE4,美國聯準會的資產負債表由2008年的兩兆美元,成長到2022年的九兆,應該都是這種後遺症。

陳冲進一步說,女王的疑惑,學者當然可以用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍,然從市場實務觀察,持續成長的貪念,也是主因。

看到華爾街高薪,其實金融界人士應了解,豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金,而是有一大部分應作為提升柏南克等所說的「信用中介成本」,這是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費,包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備,如實扣除這些成本,華爾街的高薪,可能只是幻影,日前產險業的防疫保單事件,就是一個鮮活的例子。