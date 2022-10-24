陳冲：如實扣除信用中介成本 華爾街的高薪可能只是幻影

新世代金融基金會董事長陳冲今（24）日表示，看到華爾街高薪，其實金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，而是有一大部分應作為提升最新諾貝爾經濟學獎得主柏南克等所說的「信用中介成本」，如實扣除這些成本，華爾街的高薪，可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。

2022年9月8日英國女王駕崩，一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，這兩件事有何關係？

陳冲說，這讓他想起2008年金融海嘯席捲全球之際，11月4日伊莉莎白女王移駕LSE(蔡英文遊學地)，心念滿目蒼夷的金融中心，面對滿座經濟學家，女王提出一個簡短的問題：Why did nobody notice it? 全場啞然，研究中心主任不得已回應，講了一句說了等於沒說的話：At every stage someone was relying on somebody else and everyone thought they were doing the right thing，簡單的說，就是搞不清楚，推卸責任。2012年12月13日女王造訪英格蘭銀行，一位主管自告奮勇要回答四年前的問題，結果說法還是令女王失望：「危機發生前，金融城太過自滿，很多人認為監管沒有必要」(大家都太鬆懈了)。十年以降，女王已薨，仍沒人給她滿意的答案，直到一個月後，瑞典皇家科學院再將金融議題拱上世界舞台。

2022年10月10日諾貝爾經濟學獎揭曉，由三位美國學者戴上桂冠，其中柏南克因曾擔任聯準會主席，當然眾所矚目。三位學者以八零年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎，成功詮釋銀行社會功能，避免金融事件引發的經濟危機。柏南克更以大蕭條為背景，說明銀行擠兌甚至倒閉時，由於借戶資料流失，快速重建不易，減損社會將儲蓄引導至生產的能力，致使金融危機更難善後。

陳冲說，柏南克等三人的創見，以現在眼光看來也許不足為奇，但誠如諾獎主辦單位所言:「近期全球面臨經濟衰退，以及疫情引致經濟低迷兩大危機，各國央行及金融監理機關採取的行動，幾乎都是基於這些得獎人的貢獻」。

換言之，自2008年迄今各國採取的因應措施，諸如QE(數量寬鬆)、Blanket guarantee(全額保障)、買入銀行欠缺流動性資產等，都是避免倒閉的邏輯思維；甚至美國為避免危機擴大，有主動發給銀行執照的特例。這些措施由柏南克執行，其實再自然不過，也可解決問題於一時，尤其在金融危機發生初期，可以避免銀行對同業、對客戶的credit freeze，但吸毒上癮後，如何戒毒?多年來所謂的QE2、QE3、乃至QE4，美國聯準會的資產負債表由2008年的兩兆美元，成長到2022年的九兆，應該都是這種後遺症。

陳冲說，女王的疑惑，學者當然可以用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍，然從市場實務觀察，持續成長的貪念，也是主因。

看到華爾街高薪，其實金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，而是有一大部分應作為提升柏南克等所說的「信用中介成本」，這是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費，包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備，如實扣除這些成本，華爾街的高薪，可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。

陳冲最後問，女王在LSE提出的問題，LSE的學生能解答嗎？