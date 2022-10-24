諾貝爾經濟學獎也無法解決的貪念問題 陳冲：防疫保單就是一例

2022年9月8日英國女王駕崩，一個月後諾貝爾經濟學獎揭曉，這兩件事有何關係？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這讓他想起2008年金融海嘯席捲全球之際，11月4日伊莉莎白女王移駕LSE（倫東政經學院），心念滿目蒼夷的金融中心，面對滿座經濟學家，女王提出一個簡短的問題：Why did nobody notice it? 全場啞然，研究中心主任不得已回應，講了一句說了等於沒說的話： At every stage someone was relying on somebody else and everyone thought they were doing the right thing，簡單的說，就是搞不清楚，推卸責任。

2012年12月13日女王造訪英格蘭銀行，一位主管自告奮勇要回答四年前的問題，結果說法還是令女王失望：「危機發生前，金融城太過自滿，很多人認為監管沒有必要」(大家都太鬆懈了)。十年以降，女王已薨，仍沒人給她滿意的答案，直到一個月後，瑞典皇家科學院再將金融議題拱上世界舞台。

2022年10月10日諾貝爾經濟學獎揭曉，由三位美國學者戴上桂冠，其中柏南克因曾擔任聯準會主席，當然眾所矚目。三位學者以八零年代對銀行擠兌與金融危機互動關係的研究為基礎，成功詮釋銀行社會功能，避免金融事件引發的經濟危機 。柏南克更以大蕭條為背景，說明銀行擠兌甚至倒閉時，由於借戶資料流失，快速重建不易，減損社會將儲蓄引導至生產的能力，致使金融危機更難善後。

柏南克等三人的創見，以現在眼光看來也許不足為奇，但誠如諾獎主辦單位所言 ：「近期全球面臨經濟衰退，以及疫情引致經濟低迷兩大危機，各國央行及金融監理機關採取的行動，幾乎都是基於這些得獎人的貢獻」。

換言之，自2008年迄今各國採取的因應措施，諸如QE（數量寬鬆）、Blanket guarantee（全額保障）、買入銀行欠缺流動性資產等，都是避免倒閉的邏輯思維；甚至美國為避免危機擴大，有主動發給銀行執照的特例。

陳冲說，這些措施由柏南克執行，其實再自然不過，也可解決問題於一時，尤其在金融危機發生初期，可以避免銀行對同業、對客戶的credit freeze，但吸毒上癮後，如何戒毒？多年來所謂的QE2、QE3、乃至QE4，美國聯準會的資產負債表由2008年的2兆美元，成長到2022年的9兆，應該都是這種後遺症。

女王的疑惑，學者當然可以用華爾街事前過於自信、主管機關缺乏風險意識解圍 ，然從市場實務觀察，持續成長的貪念，也是主因。看到華爾街高薪，其實金融界人士應了解，豐厚的獲利不當然要轉換為高薪、紅利或獎金，而是有一大部分應作為提升柏南克等所說的「信用中介成本」，這是指將資金從最終存款人引導至優良借款人的必要花費，包括篩選、監督、會計、各項提存、呆帳以及賠償準備，如實扣除這些成本，華爾街的高薪，可能只是幻影，日前產險業的防疫保單事件，就是一個鮮活的例子。

女王在LSE提出的問題，LSE的學生能解答嗎？