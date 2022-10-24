財務吃緊 產險保費明年恐漲

防疫保單之亂造成產險業財務拉警報，加上近年氣候異常及大型火災提高，考量國際再保市場損失率太高，明年產險各大險種面臨保費漲價壓力。產險業者坦言，主要是以損失率為考量，其中又以最仰賴再保公司的火險保費最可能提高，至於車險、傷害險、工程險等商業保險，保費也都可能上調。

統計至十月十七日，防疫險、疫苗險「防疫雙險」理賠已破千億元，合計理賠金額一二八八億元，且由於防疫保單為一年期，市場預估理賠金額將突破兩千億元，防疫保單已燒掉產險業過去十年獲益，目前六大產險業者已完成增資補財務大洞。

對於各險種保費上調，產險業者說，商業火險保費調高機率最高，因為最需仰賴再保公司，例如台積電、鴻海一個廠保額上百億元，不是保險公司可自行承擔，因此就需要臨時再保險（臨分）給再保公司，並由再保公司開價。

業者表示，不光是防疫險大問題，由於近年天災較多，例如大賣場倉庫或電子廠大火頻傳，由於氣候異常關係，國際再保市場損失率太高，產險公司勢必調高保費，再保公司才願意承接。而相對於商業火險，住宅火險的漲價壓力較低。

另有產險業者指出，「商業險都有機會漲價」，除了火險最可能調漲，其他如車險、傷害險、工程險等都因為損失率太高，以往沒有防疫險之亂，「少賺一點還可以cover」，但今年獲利不佳、費率就只能回歸正常水準。

業者說明，相較於廠房火災可能導致上億元損失，車險、傷害險損失有限，不太需要臨分給再保市場，加上有一定的保費計算模式，例如車險是由保發中心根據各車款訂出保費，不會亂漲價，但漲價議題會浮上檯面，多少受防疫險影響，加上部分保費較低的業者過去該漲未漲，今年財務出現隱憂，無法再犧牲利潤。

傷害險方面，醫療理賠一向損失率偏高。業者說，部分醫療院所和業務員會教導民眾如何申請理賠，例如近年有不少中醫自費項目，例如施打多次退化性關節炎血小板濃縮（ＰＲＰ）等，損失率偏高導致適足率不足，因此吃掉資本額，因此希望有平衡機制。

至於這波防疫險難關何時才能度過？產險公司認為，後續還有新一波變種病毒挑戰，保單大多在明年四月底陸續到期，預計還要承擔財務風險到明年中下旬，預計後年整體財務面才能回歸正常水準。