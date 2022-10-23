銀行房貸新貸戶數驚現「負成長」 房仲：猶如過年百業休憩

房市買氣急凍。據金管會8月底統計，本國銀行總房貸戶數200萬9880戶，竟意外較上月大減0.02%或310戶，是近五年同期最大的衰退幅度，房仲業者直言，銀行房貸新貸戶數驚現負成長，顯示升息循環衝擊已從房市、衍生到金融市場了。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說，房貸戶數淨增加量排除季節因素後，出現負值，代表房市交易量大幅減少，有兩大關鍵因素，一、中古屋買氣大幅衰退，二、央行連升息讓房貸戶提前清償、以減輕房貸負擔。

他說，明明是8月的秋老虎，房市買氣卻出現猶如是過年百業休憩的數據，顯示買氣衰退、升息循環的衝擊已經從房地產市場衍伸到金融市場。

據金管會數據顯示，剔除農曆過年因素，過往每年8月因適逢農曆民俗月，民眾買房交屋、辦房貸都會往後遞延，當月新貸戶數都較低。

以近五年統計來看，僅2017年與2019年這兩年8月都曾出現新貸戶數負成長情況，各月減415戶、及253戶，而這次月減310戶已逼近2017年來、近五年的衰退幅度，更與今年2月農曆年月減326戶相當，買氣猶如過年放大假。

據金管會統計，8月全體國銀房貸餘額（不含催收款）9兆1554億元、月增續降到0.27%的近3年低點，年增也降到8.46%的21個月低點（剔除2月農曆過年因素）。

再看新貸戶數，8月總房貸戶數200萬9880戶，新貸戶數「紅翻黑」較上月減少310戶或月減0.02%的40個月低點，年增也降到1.51%的24個月低點。

若以前十大房貸行來看，8月以土銀、華南銀和彰銀等3家房貸量、新貸戶數兩大指標同步「紅翻黑」，全陷入負成長，銀行端從房市抽離態勢愈趨明顯。

銀行主管說，過往房貸餘額都是一路攀升，8月底這三家銀行房貸餘額、新貸戶數同步銳減，透露兩大關鍵訊息，一、銀行對新房貸戶縮手、或舊房貸戶轉貸或加速還款，二、預售屋轉新成屋的交屋潮，衍生遞延分戶貸款的榮景已逐漸消散。

房貸龍頭的土銀，8月底房貸餘額9129.8億元，戶數23萬戶，較上月各減少11.8億元及668戶，年增各2.97%及-1.92%，各是近3個月及9個月低點。

華南銀房貸餘額5078.4億元、戶數12.2萬戶，較上月各減少4.24億元及240戶，年增7.18%及1.02%，均下探近兩年低點；彰銀3871億元、戶數8.12萬戶，月減2.8億元、及141戶，年增6.97%及-0.14%各下探33個月及29個月低點。