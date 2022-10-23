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海外旅遊險怎麼選？實體通路選擇多網投通路保費優

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國人海外旅遊漸增，保險公司提醒，除了疫苗接種或PCR檢測證明等，準備出遊者，最重要的是投保海外旅行綜合保險。圖/仝澤蓉攝影
國人海外旅遊漸增，保險公司提醒，除了疫苗接種或PCR檢測證明等，準備出遊者，最重要的是投保海外旅行綜合保險。圖/仝澤蓉攝影

國境解封後，國人陸續展開海外旅遊，出國旅遊前除了要先了解該國對於疫後旅遊的規範，例如：醫療保險額度、觀光簽證的申辦方式與規定、疫苗接種或PCR檢測證明等，最重要的是投保海外旅行綜合保險，才能玩得開心又放心，保險公司表示，海外旅綜險選擇有訣竅，通常實體通路方案選擇多，網投通路保費享優惠。

南山產物同時在業務員通路與網路投保推出海外旅行綜合保險專案，並針對不同年齡層、保險金額提供多種計劃方案，讓民眾可依自己的投保需求、預算與習慣投保方式自由選擇。

針對業務員通路推出的「金平安pro」專案，除了「個人旅行平安保險」之外，還包括「個人旅行不便綜合保險」，可提供個人海外旅行不便保險、緊急救援費用保險以及高達500萬元保額之「第三人責任保險」的三大保障，並依承保年齡分為六種方案，其中對15歲以上客戶提供身故及失能保險金200~1,000萬元的保障 。

此外，不同於過去僅提供未滿15歲孩童失能保險金保障，南山產物表示，本專案依保險法107條修正案，提供未滿15歲孩童喪葬費用保險金及失能保險金。

針對網路投保推出的「旅遊御守」專案，投保年齡為20~未滿85歲，要、被保險人須為同一人，只要在出發前一小時完成投保，就能立即享有海外旅平險和旅行不便險的雙重保障，且保費另有優惠。其中，針對不同年齡層及投保身份，提供旅平險「身故(喪葬費用)及失能保險金」100~1,000萬元多元保額的選擇。

若保戶在國外生病需緊急於當地治療，南山產物「金平安pro」與「旅遊御守」專案的海外突發疾病醫療附加保險，依旅行地區調整海外突發疾病住院或門急診醫療保險金的給付上限。但要特別提醒的是，「金平安pro」與「旅遊御守」專案中的海外突發疾病醫療附加保險都依中華民國傳染病防治法第三條規定所稱之傳染病為除外責任，個人旅行不便綜合保險則是依世界衛生組織及中華民國傳染病防治法第三條規定所稱之傳染病為除外責任，因此新冠肺炎、猴痘……等均不在理賠範圍內。

以國人最喜歡旅遊的國家日本為例，海外突發疾病醫療保險金限額為100萬元，住院醫療費用最高理賠額度則為150萬元，可減輕海外就醫高額醫療費用困擾。

至於在國外旅行最擔心遇到的班機延誤，凡投保南山產物「金平安pro」或「旅遊御守」專案，只要於保險期間內，實際搭乘航班較預定航班延誤4小時以上者，就可以啟動班機延誤保險。

如遇到隨身託運並取得託運行李領取單之個人行李，因公共交通工具業者之處理失當，致其在抵達目的地6小時後仍未領得者，檢具公共交通工具業者所出具行李延誤達6小時以上之文件，可申請理賠，需將行李延誤證明、公共交通工具業者所出具行李延誤達6小時以上之文件、匯款帳號提供給南山產物，經判定符合審核標準後，將給付行李延誤保險金。

保險金 傳染病

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