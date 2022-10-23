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CSA評選出爐 元大金居綜合金融組全台第一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金ESG卓越績效有目共睹，擴大永續力。（元大金控/提供）
元大金ESG卓越績效有目共睹，擴大永續力。（元大金控/提供）

2022年標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）於台北時間10月21日公布最新評選結果，元大金控與標準普爾公司(S&P)、瑞銀集團(UBS)等國際企業並驅爭先，在目前已公布成績的企業當中，暫居綜合金融組第2名，也是全台第一。

在總共24項題組中，近四成題組目前獲得同組最高分，包含重大議題、風險管理、普惠金融、客戶關係等，彰顯元大金控以高度執行力落實ESG（社會、環境、公司治理）的舉措，博得良好口碑，深獲國際機構高度肯定。

標普全球企業永續評比為全球知名永續發展評級的指標，也是國際最具代表性永續評比，連結道瓊永續指數(DJSI)成分股，每年針對全世界數千家企業進行經濟、環境、社會三大面向的永續評比。根據觀察，該評比更聚焦氣候風險管理因應，如全球暖化下，極端氣候災害發生頻率及強度增加，在金融產業上，企業如何面對氣候變遷對投融資造成的影響及如何運用資金影響力。

氣候變遷對人類造成的威脅和影響益發嚴重，如何避免「綠天鵝」引發系統性金融危機已成全球共識，元大金控以聯合國永續發展目標(SDGs)為藍圖，在永續經營的卓越績效均有目共睹，今年獲金管會邀請加入永續金融先行者聯盟，肩負起「領頭大雁」的責任，引領國內其他金融機構與企業方向，朝淨零碳排目標邁進。

身為先行者聯盟的一員，元大金控承諾在綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、協助與推廣、國際接軌等5大永續議題展現積極行動，發揮金融影響力，推展永續在各面向的深化應用，帶動全體金融業邁向永續發展。

面對環境變革帶來的重重挑戰，元大金控將氣候變遷的風險納入營運決策，同時正視全球暖化與資源耗竭的危機，依循SBT科學基礎減碳目標訂定減排策略與路徑，採科學化的方式接軌「淨零碳排」國際趨勢，為全台第二家、亞洲第四家通過SBT減碳目標審查的金融業者，今年發布TCFD(氣候相關財務揭露)報告書，加強氣候相關資訊的揭露與透明度，並以「永續金融準則」作為發展金融產品及服務準則的最高架構與指引，深化經營韌性。

社會發展與金融服務是共存共榮的體系，金融服務支撐經濟社會所需，同時仰賴社會健全的發展，元大金控堅守「改變的力量，從關懷開始」信念，長期關注社會議題與弱勢族群，並以實際行動給予支持，今年9月開學前夕，逾萬名受助兒少仍苦於無助學金，無法安心上學，元大金控捐贈千萬元給公益夥伴家扶基金會，盼拋磚引玉，在兒少的求學路點亮一盞溫暖的燈。

元大金控一直是「永續發展」領域的模範生，不斷精進、滾動式調整ESG執行方向，並擴大「永續力」的影響範疇，攜手客戶、供應商共同推進永續發展，致力為後代推動更好的未來。

元大金ESG卓越績效有目共睹，擴大永續力。（元大金控/提供）
元大金ESG卓越績效有目共睹，擴大永續力。（元大金控/提供）

元大金控 ESG

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