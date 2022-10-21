央行公布這數字 透露景氣不妙

為對抗通膨，中央銀行今(2022)年3月開始啟動升息循環，至9月為止，連三季累計升息1.5碼（0.375個百分點），各類貸款利率也跟著水漲船高。央行今（21）日公布，五大銀行9月新增放款金額與利率，四大類放款裡，除資本支出外貸款外，其餘包括購屋貸款、周轉金貸款、消費性貸款利率全數上漲。

央行經研處副處長蔡惠美指出，央行9月23日升息，與眾多政策性貸款利率連動的中華郵政在9月28日等幅調升存款利率，多數的房貸會延後至10月、11月才會調升利率，因此，「央行升息對房貸利率的影響恐怕要到10月後才會更明顯。」

央行公布的四大類放款裡，僅資本支出貸款利率逆勢下降0.011個百分點，至2.023%，蔡惠美說，主要是部分銀行8月承做利率較高的土建融貸款，墊高9月資本支出貸款利率的比較基期。

蔡惠美表示，「有銀行8月承作比較大額的土建融貸款，而土建融的利率偏高，所以拉抬了資本支出貸款利率，因基期偏高，9月貸款利率反而下跌。」

另外，9月資本支出貸款671.51億元，為七個月新低，月減23.15億元，其實隱含了景氣出現放緩跡象。

蔡惠美表示，央行楊總裁19日赴三三會演講時曾提到，全球景氣下行風險增加，會影響到出口，台灣外銷訂單已是負成長，而投資與出口動能密切相關，在全球景氣下行風險升高下，很多企業在資本支出、投資規畫上做了一些調整，像是延後或縮小規模等，進而反映在資本支出貸款的減少上。

央行指出，五大銀行9月新增放款平均利率為1.451％，較8月上升0.036個百分點。若不含國庫借款，9月五大銀行新增放款利率為1.456％，較8月上升0.036個百分點。