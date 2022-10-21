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108課綱素養沒教好？青年財金素養53.6分不及格

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
財金智慧教育推廣協會公布2022全台青年財金素養調查為56.3分 ，這是協會第三度公布青年財金素養調查，雖然今年分數較前次高 ，但仍不及格，青年學生在財金素養教育方面仍有待提升。記者仝澤蓉／攝影
財金智慧教育推廣協會公布2022全台青年財金素養調查為56.3分 ，這是協會第三度公布青年財金素養調查，雖然今年分數較前次高 ，但仍不及格，青年學生在財金素養教育方面仍有待提升。記者仝澤蓉／攝影

自108課綱開始後「素養」成了未來教育最重要的關鍵字，素養是知識、技能與態度的整合，但是台灣青年的財金素養足夠嗎？財金智慧教育推廣協會公布「2022年全台青年財金素養調查」僅56.3分，尤其高中職生平均僅49.26分，與過去相比不進反退，表示應該加強高中職生財金素養的提升。

財金智慧教育推廣協會於2007年、2016年、2022年分別進行「全台青年財金素養調查」，理事長周行一表示，相較過去兩次的調查結果，這次發現青年整體財金素養雖有提高，但高中職學生的財金素養退步了，應該更加強高中職生財金素養的提升。調查也發現，年輕人的財金素養與財務規劃習慣息息相關，例如存錢 、做預算或有記帳習慣等，因此提早養成財務規劃習慣，可以幫助年輕人以適合的方式理財，提升他們的財金素養，且正面影響他們的一生，為此我們更應投入於培養年輕人的財金素養。

交叉分析發現，提早進行財務規畫的青年，在財金素養表現上較好。根據調查，在消費型態上量入為出的受訪青年財金素養表現最好（59.4分），明顯比平時過度節儉（45.4分）與過度消費（52.9分）者高，除消費外，平時有存錢、做預算或記帳習慣的青年，財金素養分數也較高：有存錢的青年（57.1分）較從來不存錢（35.8分）的青年高，會做預算或記帳（57.3分）的青年財金素養比從來不記帳（52.6分）的高。

行為上有影響，在觀念上也是，有意願了解財金知識的青年（62.9分）財金素養比沒意願了解（41.6分）的青年好。

財金協會秘書長王銀杏表示，這幾年來協會透過課程、活動在大學生財金素養建立上已逐漸產生成果，反觀調查結果顯示高中職生（49.26）與過去相比不進反退，在財金教育的推廣稍嫌落後，因此更應該向下扎根加強高中職生財金素養的提升。

財金智慧教育推廣協會表示，從調查結果發現台灣青年三大理財現況：

1.進入職場前，台灣青年財金素養有待加強。

2.提早財務規劃有助於提升財金素養。

3.財金素養易受社會環境影響。

對此財金智慧教育推廣協會建議，政府、民間、學校應攜手耕耘青年財金教育，建立青年職場競爭力。財金素養應更早開始，向下扎根，並且財金觀念應生活化，讓財金素養成為大眾生活常識。

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