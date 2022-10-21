南山產物力推海外旅綜險 感染新冠肺炎、猴痘皆不賠

國境終於解封，許多民眾擋不住想飛的心，南山產物在業務員通路與網路投保，同時推出海外旅行綜合保險專案，不僅提供出國旅遊民眾更便捷、多元的投保方式，更針對不同年齡層、保險金額提供多種計劃方案，讓民眾可依自己的投保需求、預算與習慣投保方式自由選擇。

針對業務員通路推出的「金平安pro」專案，除了「個人旅行平安保險」之外，還包括「個人旅行不便綜合保險」，可提供個人海外旅行不便保險、緊急救援費用保險以及高達500萬元保額之「第三人責任保險」的三大保障，並依承保年齡分為六種方案，其中對15歲以上客戶，提供身故及失能保險金200~1,000萬元的保障。

此外，不同於過去僅提供未滿15歲孩童失能保險金保障，這次專案依保險法107條修正案，提供未滿15歲孩童喪葬費用保險金及失能保險金。

針對網路投保推出的「旅遊御守」專案，投保年齡為20~未滿85歲，要、被保險人須為同一人，只要在出發前一小時完成投保，就能立即享有海外旅平險和旅行不便險的雙重保障，且保費另有優惠。其中，針對不同年齡層及投保身份，提供旅平險「身故(喪葬費用)及失能保險金」100~1,000萬元多元保額的選擇。

若保戶在國外生病需緊急於當地治療，南山產物「金平安pro」與「旅遊御守」專案的海外突發疾病醫療附加保險，依旅行地區調整海外突發疾病住院或門急診醫療保險金的給付上限。但要特別提醒，「金平安pro」與「旅遊御守」專案中的海外突發疾病醫療附加保險，都將傳染病視為除外責任，個人旅行不便綜合保險並無將新冠肺炎、猴痘等列在理賠範圍內。

以國人最喜歡旅遊的國家日本為例，海外突發疾病醫療保險金限額為100萬元，住院醫療費用最高理賠額度則為150萬元，讓保戶不用煩惱海外就醫的高額醫療費用。

至於在國外旅行最擔心遇到的班機延誤，凡投保南山產物「金平安pro」或「旅遊御守」專案，只要於保險期間內，實際搭乘航班較預定航班延誤4小時以上者，就可以啟動班機延誤保險；此外，如果遇到隨身託運並取得託運行李領取單之個人行李，因公共交通工具業者之處理失當，致其在抵達目的地6小時後仍未領得者，檢具公共交通工具業者所出具行李延誤達6小時以上之文件，可申請理賠。只需要將行李延誤證明、公共交通工具業者所出具行李延誤達6小時以上之文件、匯款帳號提供給南山產物，經判定符合審核標準後，將盡速給付行李延誤保險金。