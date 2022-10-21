KPMG與櫃買中心、第一金證辦戰略新板宣導會 近30家中南部企業與會

為鼓勵創新企業進入資本市場，KPMG安侯建業與證券櫃檯買賣中心、第一金證券日前於台中舉辦「戰略新板宣導會」，邀請倍力資訊股份有限公司分享登錄戰略新板至上櫃過程經驗談外，會中介紹戰略新板、創櫃板準備及審查流程，與企業IPO前組織應注意事項，吸引近30家中南部企業與會，場面熱絡。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心所建構的多層次市場架構，已協助超過2,300家公司進入資本市場，2021年7月推出「戰略新板」，以六大核心戰略產業為目標掛牌企業，提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業得採併送辦理申報簡易公開發行方式，縮短前置作業準備時程，提早進入資本市場。戰略新板開板迄今，累計已有17家公司申請登錄戰略新板，其中4家已申請上櫃；而「創櫃板」則係藉由提供未公開發行之新創企業多面向之輔導機制，給予創櫃板公司最直接之資源，協助新創企業打下競爭力基礎。櫃買中心未來將持續營造有利公司發展的良好市場環境，讓更多具發展潛力的中小企業及創新企業能順利於資本市場籌資。

KPMG安侯建業執行長吳麟表示，2022年業已邁入下半年，今年的大環境持續受到氣候變遷和疫情影響下，各行各業依然面臨著挑戰。然而在這樣的挑戰下，更能迎來重組轉型的契機。台灣屬於亞洲重要資本市場之一，重視扶植優質企業，根據KPMG長期服務的經驗，如何在變動的環境中掌握商機與因應挑戰，更是企業必須面對的重要課題。創新企業可進一步思考透過資本市場來發展業務，除解決企業發展所需要的資金，為公司永續經營獲得長期且穩定的融資渠道。本次宣導會期盼能在疫情逐漸趨緩之際，藉由創新企業的群聚效益，為資本市場注入新動能。

KPMG安侯建業執業會計師陳政學就預計IPO公司於補辦公開發行前準備及注意事項提出幾點提醒，首先，公司在IPO前，應針對主營業務擬訂未來發展策略、檢視集團個體之合規性、核心技術、專利與競爭利基、審視管理團隊並引進適當人才、健全書面內控管理制度、提升帳務品質及自行編製財報之能力，並做好資本形成規劃。同時，於確認重組範圍時，應避免造成IPO主體與集團(大股東)及董事產生競業、檢視關係人交易之必要性與合理性、明確IPO管理團隊並擬定完善的重組計劃。

另外，就集團企業分拆IPO需額外的注意事項，陳政學表示，上市(櫃)母公司最近三年內，為降低對申請IPO公司之持股比例所進行之股權移轉，若有以下兩種情形：一、申請IPO公司係屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司，二、申請IPO公司係屬已上市(櫃)公司之子公司，於申請上市(櫃)前三年內，已上市(櫃) 母公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達20%以上，應注意母公司原有股東優先認購權益之維護或以其他不損害上市(櫃)母公司股東權益方式為之。