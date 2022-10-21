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元富證首創 超過499萬元e指調整交易額度免臨櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證首創超過499萬元，e指調整交易額度免臨櫃。(元富證券／提供)
元富證首創超過499萬元，e指調整交易額度免臨櫃。(元富證券／提供)

新光金控旗下元富證券再推便民新服務，領先業界推出線上申請調整單日交易額度不受499萬元限制。客戶只要透過線上調額系統，免臨櫃，以證券庫存淨值、銀行存摺、不動產證明，或本人帳戶的ATM餘額查詢單皆可做為財力證明，24個工作小時內完成審核通過後立即生效。

元富客戶只要開啟下單APP-行動達人，進入e櫃台，選擇「證券下單額度調整」即可申辦，不需另外下載APP，線上申辦更便利。

元富證券線上調額功能為投資人提供四項便利服務，一、為首家提供單日交易額度新台幣499萬元以上也能線上申請的國內券商，額度選擇最彈性；二、提出申請後，24個工作小時內完成審核通過後立即生效，零接觸，審核更快速；三、系統自動計算客戶在免提供財力證明的現況下，尚可提高的額度，讓客戶輕鬆申請額度不卡關；四、全日24小時線上服務，免視訊、免臨櫃、不再受限營業據點營業時間的限制，輕鬆完成。

元富證券觀察近期市場行情波動度大，投資人在單日交易額度的使用上有更大需求，因此推出線上調額服務。元富證券從客戶思維出發、掌握客戶需求，持續全力衝刺數位轉型。近期將再突破框架，與新光銀行進一步合作，使客戶不需上傳帳戶餘額或ATM餘額查詢單，透過系統自動串接，e指提供銀行存款餘額或分戶帳餘額，讓數位金融服務更到位且更有溫度。

在疫情的衝擊下，投資人對於免臨櫃、零接觸的金融服務需求日益頻繁，元富證券讓客戶從開戶交易到調整單日交易額度、從變更基本資料到簽署風險預告書，甚至圈存股票、預收扣款、公開收購都可以免臨櫃線上完成申請，下一步，元富將從線上化躍升至自動化、智能化的數位服務出發，持續以客戶需求為核心，不斷強化客戶數位服務體驗，提供多元化的數位金融服務。

元富

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