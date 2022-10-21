上班族前三大投資理財工具 調查：儲蓄、股票、保險

股市跌跌不休，但高物價卻回不去了，不少上班族苦惱資產縮水，除了靠加薪，根據1111人力銀行今（21）日發布的最新調查發現，高達四成八的上班族擁有正職工作之外的第二份收入，這些擁有複數收入的上班族中，五成八的收入來源是兼職打工，另外四成上班族擁有投資獲利帶來的被動收入。

但究竟要擁有多少流動資金，才能讓上班族覺得自己晉升「有錢」階級？26%上班族認為有1,000萬元以上的流動資金才算有錢，但也有4.8%答案是只要有10萬元就算有錢了，落差相當大，但平均來看，上班族認為擁有474元萬，可以快速變現的流動資金就可以稱的上是有錢人了。

調查進一步詢問上班族最常接觸的理財工具，佔比最高的是銀行儲蓄79.3%，其次是股票/ETF 52.7%、保險/儲蓄險/投資型保單51.0%、基金38.0%，以及外幣外匯28.2%。

此外，透過調查也觀察到，薪資級距不同的上班族，最常接觸的理財工具也有所不同。1111人力銀行指出，交叉分析發現，薪資落在4萬元以下的上班族，最常接觸的理財工具為銀行儲蓄，而薪資在4萬元以上的上班族，接觸股票、保險作為理財工具的比例就大幅提升，顯示銀行儲蓄是上班族最普遍的一種的理財方式，而隨著收入增加，在財務的運用上更有餘裕，上班族就會開始運用不同的理財工具為自己增加收入。

至於上班族理財的目的有哪些？調查發現，上班族最想提升生活品質49.4%、做退休準備45.1%、財富自由39.1%、創造財富增值34.2%。

1111人力銀行發言人陳尹柔表示，過去兩年因為疫情的影響，旅遊餐館等消費大減，台灣的家庭儲蓄率連續兩年寫下歷史新高，平均儲蓄率高達25.23%，再參考主計處公布的薪資統計數字，今年1月~8月經常性薪資平均44,311元，年增率3.08%，但扣除物價因素後，實質經常性薪資年增率為-0.02%，為六年同期首見的負成長，薪資增加幅度被通膨吃掉，不但壓縮生活品質，也衝擊上班族的退休準備，進而促使受薪階級積極透過兼職/打工、投資獲利等管道來增加收入，開源節流雙管齊下就是為了充實荷包，減少經濟上的不確定性。

上述「上班族理財現況調查」問卷，是1111人力銀行自2022年9月14日至10月13日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,288份，信心水準95%，正負誤差值為2.73個百分點。