台灣人愛儲蓄 調查：上班族平均月存11,858元

台灣人愛儲蓄！根據1111人力銀行今（21）日發布的最新調查發現，六成五的上班族有儲蓄的習慣，平均每個月可以存下11,858元，但另外三成五的上班族，卻完全沒有多餘的錢可以存。而平時就有理財規劃的上班族，平均每個月投入理財的金額9,543元。

而上班族在投入金額理財時，參考的資訊來源包括上網找54.3%、理財工具書/報章雜誌32.0%、朋友28.8%、另一半27.1%，可以看出網路資訊已經取代傳統口耳相傳的口碑行銷，成為投資理財的主要消息來源。

至於上班族在投資時最擔心遇到什麼樣的狀況，1111人力銀行指出，調查顯示，多數上班族最擔心遇到失業收入中斷55.4%，其次像是投資機構破產49.4%、股票暴跌40.7%，以及遭人詐騙34.7%，都是上班族最怕踩到的雷區。

1111人力銀行發言人陳尹柔分析，缺乏大筆資金的上班族，無論是儲蓄、置產或投資理財，大多是以時間換取獲利的模式，來累積人生的第一桶金，因此擁有穩定的收入至為重要，而在自身因素之外，上班族最擔心的就是投資機構破產衝擊資產，如何保護手中的資產，在儲蓄的部分，現行的存款保險制度就為民眾提供了每一存款人在同一要保金融機構享有最高保額新台幣300萬元的保障，調查也發現，八成六的上班族，在存款超過300萬元的時候，就會選擇分散風險，將存款存在不同的金融機構。

中央存款保險公司總經理蘇財源表示，存款保險是一種政策性保險，和一般民眾所認知的人壽、產物等商業保險性質不同，存款人「不需要」繳交任何費用，為了更貼近年輕族群，加深民眾對存款保險的認識，即日起至11月6日在中央存款保險公司官方FB正舉辦「設計夢想人生」抽獎活動，分享影片、tag好友、留言並PO夢想圖，就有機會抽中價值萬元的全聯加菜金禮券。

陳尹柔也提醒上班族，隨著網路使用的普及，投資理財的諮詢管道已經發生變化，從過去依賴親友、理財專員轉變為主動上網搜尋資訊，但也提醒上班族，網路上的訊息雖然多元，看似持平，但不易判斷背後的消息來源，往往參雜著真假難辨的理財陷阱，切記不要輕易相信網路上的一頁式廣告，以及不明的投資群組，以免遭到詐騙。

上述「上班族理財現況調查」問卷，是1111人力銀行自2022年9月14日至10月13日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,288份，信心水準95%，正負誤差值為2.73個百分點。