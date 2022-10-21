凱基投資論壇 IDEA投資策略鎖定四大類股

凱基證券亞太布局優勢傲視同業，凱基亞洲(KGI ASIA)贊助的第4季環球投資先機論壇10月上旬於香港舉行，由凱基亞洲投資策略部主管溫傑及七位財經專家一同主講，分析全球經濟情勢及資產配置策略，吸引300多位投資人出席，現場不僅熱鬧非凡，凱基專業的投資分析更受到投資人一致好評。

面對全球市場修正，第4季投資策略該如何調整？凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，全球市場仍受經濟放緩、貨幣政策趨緊及地緣政局等負面因素困擾，後市前景未完全明朗，投資人要留意企業營收變化，目前股市估值或未反映出現金融危機的風險，因此，投資人可採用「IDEA」的投資策略，四大投資類股包含1.全球防禦型、高股利股票 (Global Defensive Income)；2.短年期債券(Short Duration Bond)；3.EGS永續概念股 (ESG)；4.亞洲市場投資組合(Asia Portfolio)，但同時要注意美國通膨數據、中國大陸中共二十大會議等外部影響。

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權針對目前全球市場做出投資建議。戴耀權說，目前投資環境是進退兩難，如果美國聯準會在明年第1季後繼續加息，代表通膨仍未受控，如果降息則代表經濟不景氣，因此第1季後調整利率，無論是升息、降息都不是好事，投資人短期應持有現金，中長期後視市況調整，同時需留意強勢美元會造成亞洲貨幣或股市波動。

近期全球市場持續波動，投資者對財富管理的需求急增，凱基證券秉持以客戶為中心的價值，並將其落實至亞太區域，財富管理團隊持續跟客戶緊密溝通、分析市況、檢視投資組合及嚴守風險管理，攜手訂立投資策略，同時憑藉跨地域投資優勢，讓客戶可以涉獵更廣闊的投資領域，發掘更多機會，幫助客戶在不同市況中乘風破浪，迎向無限富足的未來。