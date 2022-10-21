快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

「多少錢稱為有錢人？」上班族推這個數字

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台北股市從年初1萬8千點的高點一路下滑，加上過去一年消費者物價指數持續上漲，讓不少上班族苦惱資產縮水，除了加薪之外，究竟上班族還有哪些充實荷包增加資產的理財方式呢？

根據1111人力銀行調查發現，高達4成8的上班族擁有正職工作之外的第二份收入，在擁有複數收入的上班族中，5成8的收入來源是兼職/打工，另外4成上班族擁有投資獲利帶來的被動收入。

進一步詢問上班族最常接觸的理財工具，佔比最高的是銀行儲蓄79.3%，其次是股票/ETF 52.7%、保險/儲蓄險/投資型保單51.0%、基金38.0%以及外幣外匯28.2%。

調查也觀察到薪資級距不同的上班族，最常接觸的理財工具也有所不同。交叉分析發現，薪資4萬元以下上班族，最常接觸的理財工具為銀行儲蓄，薪資4萬元以上，接觸股票、保險作為理財工具的比例就大幅提升，顯示銀行儲蓄是上班族最普遍的一種的理財方式，而隨著收入增加，在財務的運用上更有餘裕，上班族就會開始運用不同的理財工具為自己增加收入。

上班族理財的目的有哪些？調查發現，上班族最想提升生活品質49.4%、做退休準備45.1%、財富自由39.1%、創造財富增值34.2%。

但對於擁有多少流動資金，才能讓上班族覺得自己晉升「有錢」階級？26%上班族認為有1千萬以上的流動資金才算有錢，但也有4.8%答案是只要有10萬就算有錢了，落差相當大，但平均來看，上班族認為擁有474萬，可以快速變現的流動資金就可以稱的上是有錢人了。

調查發現，6成5的上班族有儲蓄的習慣，平均每個月可以存下1萬1858元，另外3成5的上班族，完全沒有多餘的錢可以存。而平時就有理財規畫的上班族，平均每個月投入理財的金額9543元。而上班族在投入金額理財時，參考的資訊來源包括上網找54.3%、理財工具書/報章雜誌32.0%、朋友28.8%、另一半27.1%，可以看出網路資訊已經取代傳統口耳相傳的口碑行銷，成為投資理財的主要消息來源。

上班族 儲蓄

延伸閱讀

影／立即行動！謝龍介將體驗南科上班族塞車之苦

不是首次家暴！木棍斷兩截仍不停 雲林失業男酒後失控打死母親

影／區域治理平台被批淪為選舉工具 盧秀燕：勿因選舉傷害縣市合作

《每天回家老婆都在裝死》原班人馬攜手新作療癒上班族

相關新聞

推展數位轉型 中信金總座陳佳文獲IDC「年度CEO」

中信金昨宣布榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC（國際數據資訊）「2022台灣未來企業大獎」，中信金總經理陳佳文榮膺...

「多少錢稱為有錢人？」上班族推這個數字

台北股市從年初1萬8千點的高點一路下滑，加上過去一年消費者物價指數持續上漲，讓不少上班族苦惱資產縮水，除了加薪之外，究竟...

國泰金 啟動現增450億元

國泰金昨（20）日董事會通過啟動現金增資計畫，以每股26元至40元，發行總數上限15億股，預計募資區間為390億至600...

防疫險拖累 國泰產二度增資

防疫保單鉅額賠償讓產險業受重傷。國泰產險昨（20）日董事會通過辦理私募現金增資普通股，國泰金為唯一股東，得私募額度為10...

熱錢匯出 台幣連二貶

新台幣匯率近日貶破32元大關後貶勢「煞不住」。受美債殖利率飆升影響，國內股匯雙挫，新台幣匯率昨（20）日收盤貶值8.5分...

外資機構新面孔將登台

金管會主委黃天牧19日接受彭博資訊專訪時表示，金管會正在強化台灣資本市場體質，以持續吸引外資金融機構進駐，並透露，星展銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。