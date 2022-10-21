「多少錢稱為有錢人？」上班族推這個數字

台北股市從年初1萬8千點的高點一路下滑，加上過去一年消費者物價指數持續上漲，讓不少上班族苦惱資產縮水，除了加薪之外，究竟上班族還有哪些充實荷包增加資產的理財方式呢？

根據1111人力銀行調查發現，高達4成8的上班族擁有正職工作之外的第二份收入，在擁有複數收入的上班族中，5成8的收入來源是兼職/打工，另外4成上班族擁有投資獲利帶來的被動收入。

進一步詢問上班族最常接觸的理財工具，佔比最高的是銀行儲蓄79.3%，其次是股票/ETF 52.7%、保險/儲蓄險/投資型保單51.0%、基金38.0%以及外幣外匯28.2%。

調查也觀察到薪資級距不同的上班族，最常接觸的理財工具也有所不同。交叉分析發現，薪資4萬元以下上班族，最常接觸的理財工具為銀行儲蓄，薪資4萬元以上，接觸股票、保險作為理財工具的比例就大幅提升，顯示銀行儲蓄是上班族最普遍的一種的理財方式，而隨著收入增加，在財務的運用上更有餘裕，上班族就會開始運用不同的理財工具為自己增加收入。

上班族理財的目的有哪些？調查發現，上班族最想提升生活品質49.4%、做退休準備45.1%、財富自由39.1%、創造財富增值34.2%。

但對於擁有多少流動資金，才能讓上班族覺得自己晉升「有錢」階級？26%上班族認為有1千萬以上的流動資金才算有錢，但也有4.8%答案是只要有10萬就算有錢了，落差相當大，但平均來看，上班族認為擁有474萬，可以快速變現的流動資金就可以稱的上是有錢人了。

調查發現，6成5的上班族有儲蓄的習慣，平均每個月可以存下1萬1858元，另外3成5的上班族，完全沒有多餘的錢可以存。而平時就有理財規畫的上班族，平均每個月投入理財的金額9543元。而上班族在投入金額理財時，參考的資訊來源包括上網找54.3%、理財工具書/報章雜誌32.0%、朋友28.8%、另一半27.1%，可以看出網路資訊已經取代傳統口耳相傳的口碑行銷，成為投資理財的主要消息來源。