數位轉型顯著 中信金總座陳佳文獲IDC「年度CEO」

中國信託金融控股公司積極推展數位創新,榮獲全球著名科技諮詢與研究調查機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)「2022台灣未來企業大獎」(Future Enterprise Awards 2022)肯定,中國信託金控總經理陳佳文榮膺台灣「年度CEO」(CEO of the Year) ,為台灣首位獲頒此殊榮的金融業領袖;旗下子公司中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)發行「中國信託和泰聯名卡」,打造跨場景金融生態圈有成,榮獲「產業生態創新獎」(Best in Future of Industry Ecosystems),成績斐然。

IDC今(20)日於台北寒舍艾美酒店舉辦「2022台灣未來企業大獎」頒獎典禮,不分產業評選數位轉型表現卓越的企業與領導人。主辦單位指出,中信金控(2891)總經理陳佳文帶領同仁持續精進流程及服務數位化,導入創新思維,重新設計金融服務流程且開創嶄新客戶體驗,為中國信託實現數位願景的主要舵手,因而獲頒台灣「年度CEO」殊榮。

陳佳文表示,數位金融必須走入生活場景,才能滿足客戶需求,中國信託銀行累計近600萬名數位客戶,持續以智能科技創新金融體驗,透過實踐「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」兩大數位轉型願景,以客戶視角重新建構流暢且高效的旅程體驗;藉由跨域聯手策略,從日常生活拓展場景金融,打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

例如,中信銀行領先台灣同業,推出Apple Messages for Business服務,透過 Apple裝置上Messages應用程式,現在走進中信銀行各分行,客戶的iPhone就變成取號機、寫字檯、叫號機。中國信託已經走出傳統銀行領域,與國際團隊攜手合作,共同探索手機原生創新金融服務,客戶不用走進分行,就可以享受24小時專屬的金融服務。

另一方面,中國信託主動將場景金融延伸至交通生活場景,與和泰集團合作推出國內首張可支付全額車款、購車享回饋的「中國信託和泰聯名卡」,綁定和泰Pay整合跨場景服務,滿足客戶購車、用車、養車、租車、搭車的需求,發展交通場景OMO(Online Merge Offline)點數經濟,獲頒「產業生態創新獎」。

COVID-19疫情改變客戶需求與行為,中國信託積極創新,發展全方位數位金融服務,未來將持續以客戶需求為核心,展現Banking My Way價值,以成為客戶心中的金融領導品牌邁進。