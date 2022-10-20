小資福音！王道銀推起存100美元六個月享高利4%定存優惠

王道銀行（2897）即日起推出6個月期美元年利率4%優惠定存專案，新戶可另享6個月美元活存3.2%優惠利率，完成指定任務還可額外獲得最高新台幣486元現金回饋。

王道銀行宣布，即日起至2022年12月16日20:00止，王道銀行推出6個月期固定年利率4%的美元優惠定存專案，每筆定存起存金額為100美元，上限為1,000萬美元，採複利計息，到期一次給付，不限新舊客戶、新舊資金、定存筆數或是帳戶等級，皆可透過臨櫃或線上申辦。

除了優惠美元定存專案，王道銀行更推出新戶專屬優惠，即日起至2022年12月30日止，完成新申辦王道銀行數位帳戶，並於帳戶生效日的次月底最後一個營業日前啟用外幣功能者，即自動享有6個月美元活存3.2%的優惠年利率，優惠期間自外幣功能啟用日次月底最後一個營業日起算，1美元即可起存，存款金額無上限，且每日單利計息、每月付息。已於2022年7月1日至9月30日完成申辦王道銀行新帳戶者，於10月底前完成啟用外幣功能，也可自11月30日起自動享有該項美元活存優惠。

王道銀行新戶於帳戶生效日次月底前，任刷三筆新台幣366元以上的一般消費，或是開立一筆至少新台幣3,666元的1個月期以上定存，並完成綁定指定電子支付工具、不限金額線上台幣兌換外幣、綁定王道銀行LINE個人化服務等三項任務之一，即可獲得新台幣366元現金回饋；指定電子支付工具包括悠遊付、街口、一卡通Money以及橘子支付。符合上述資格者，於帳戶生效日的次兩個月底前，再任刷一筆新台幣500元以上的一般消費，或是以新台幣兌換美元達100美元以上，可另外獲得加碼回饋金新台幣120元，共計新戶禮回饋最高可達新台幣486元。