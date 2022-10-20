三大險種投保熱 前九月網路投保衝破300萬件

受惠國境解封、掀起旅遊潮帶動國人投保旅平險、今年上半年疫苗險熱賣、及國人已習慣線上投保機車險，三大險種投保熱，使今年前9月國人網路投保業績大爆發。據金管會統計，今年前9月國人網路投保件數達326萬件、保費收入28.51億元，各較去年同期都有四成高成長。

其中成長率最高的是旅平險，擺脫去年疫情陰霾，下半年投保量回籠。據金管會統計，9月底壽險業承作網路投保的旅平險件數已回升到10萬2867件、保費收入0.26億元，是去年全年一整年旅平險投保業務量的快一倍。

若加上產險業銷售的旅平險，估算整體國人9月底網路投保旅平險已近15萬件、保費收入0.35億元，全年有機會回到2020年疫情前水準。

保險局副局長張玉煇說，目前已有6家產險業重新上架銷售新版旅平險附加海外突發醫療險，其中僅一家安達產承保範圍有包括在海外染疫確診的醫療保障，他說，年底前還有6家業者會上架銷售，合計12家。

新版旅遊不便險，目前已有5家產險上架銷售，也不含因海外染疫確診的行程延誤，年底還有8家上架，合計13家，預料網路投保買旅平險的業務量也可望持續增溫。

金管會公布9月底網路投保業務。壽險業最熱賣的三大險種，是利變年金險、旅平險和定期壽險，利變年金險因宣告利率未明顯走升，使利變年金險前9月僅賣了2094件、保費收入2.4億元，買氣仍低迷。

買氣回溫的是旅平險和定期壽險，前者受惠邊境解封、後者則因保費便宜，重新獲民眾青睞，前9月投保買氣都遠超過去年一整年。旅平險前9月熱賣逾10萬件、定期壽險8324件，都超過去年全年6.16萬件、及2600件。

產險業最熱賣的三大險種，則是汽機車險及法定傳染病相關保險，業者說，汽機車險是因國人已習慣線上買強制汽機車險，疫苗險則是今年4月底前最熱賣的險種。

據統計，9月底國人線上投保機車險已達89.14萬件、遠超過汽車險55萬件，也逼近去年全年的99.5萬件；保費收入8億元也逼近去年一整年的8.77億元，今年有機會衝破9億元，創有統計來新高，顯示國人愈來愈習慣線上投保機車險。

汽車險投保件數雖低於機車險，但保費收入9.24億元最高，主因是汽車險每筆保費較高所致，疫苗險保費收入6.63億元，件數122.7萬件，投保件數居冠。