新台幣匯率貶勢煞不住！匯銀主管這樣看後市

新台幣匯率近日貶破32元大關後貶勢「煞不住」。受美債殖利率飆升影響，國內股匯雙挫，新台幣匯率今（20）日收盤貶值8.5分，收在32.107元，連兩貶並為近六年新低水準，總成交量為16.265億美元。

資深匯銀主管指出，熱錢今天賣超台股近130億元並匯出至少8億美元，台股盤中一度大跌逾200點，尾盤疑似政府進場護盤，使台股跌勢收斂，終場下跌30點，收在12,946點。

匯銀主管分析，「新台幣匯率這波貶勢還沒那麼快到盡頭，8月19日貶破30元後，9月14日失守31元，10月19日又重返32元，幾乎每個月都在測試整數大關，但此為大勢所趨，老大（央行）也很難守得住。」

匯銀主管指出，今天匯市總成交量逾16億美元，近一半為外資匯出所貢獻。回顧今天匯市交易，早盤台股大跌，外資集中匯出，新台幣匯率最低貶至32.164元、重貶1.42角。

不過，股市收盤前疑有政府進場護盤，跌勢明顯收斂，外資匯出力道減輕，加上市場傳出消息，中國大陸考慮放寬入境隔離限制，人民幣匯率反彈、帶動亞幣由貶轉升，新台幣匯率貶勢也隨之減輕。

「老大沒有大舉調節，主要還是外資和出口商對作，另外，美債殖利率大舉彈升，有部分壽險業基於海外投資需求、進場加碼美元」，匯銀主管說。展望後市，新台幣匯率接下來恐怕還是「繼續貶」，估計短期內將位於31.8~32.3元區間波動。

央行總裁楊金龍先前表示，台股自2020年3月低點至2021年底大漲113%，為外資帶來優渥帳面利益。另因2021年國內上市櫃公司獲利佳，推估外資今年獲配股息約可達新台幣6,632億元（約220億美元）。因台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置及基金贖回的資金需求等考量，實現其在台股的龐大帳面利益及豐厚股利匯出，台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率貶值。

楊金龍說，今年以來新台幣貶值，主要是因外資賣超台股並匯出資金。今年前九月外資已淨賣超台股逾新台幣1.1兆元，併同獲配的豐厚股利大舉匯出，致匯市的美元需求大於供給，為今年新台幣對美元匯率貶值逾13%的主因。

國銀外匯交易員說，楊金龍的說法意味著，新台幣匯率這又急又快的貶勢，主要是外資賣股匯出所致，並不是央行「有意為之」。