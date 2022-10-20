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聯準會「鷹」浪席捲 9月國際匯市寫了五個新紀錄

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
美國聯準會（Fed）。美聯社
美國聯準會（Fed）。美聯社

國際清算銀行（BIS）公布最新統計，聯準會「鷹」浪席捲全球，導致9月國際匯市創下五個新紀錄，其中，美元實質有效匯率指數飆上1994年統計以來的歷史新高，日圓則是挫至歷史新低；主要亞幣裡的新台幣、韓元與人民幣，均下滑至波段新低。

BIS最新統計顯示，9月美元實質有效匯率指數漲至132.12，創1994年統計以來的歷史新高；日圓實質匯率指數進一步下跌至57.95，為歷年最低水準。台灣主要貿易對手國貨幣韓元，9月實質匯率指數連四跌、下滑至97.19，為2012年6月以來，近十年半新低。

資料指出，9月新台幣實質匯率指數連兩月下滑至108.41，為2020年10月以來的兩年新低，代表台灣出口產業價格競爭力增強。央行資料顯示，新台幣兌美元匯率9月貶值1.308元或4.1%，為2011年9月以來、單月最大貶幅。

另外，人民幣實質匯率指數為126.21，連兩月下滑，並為近兩年新低。

央行統計顯示，今年前九月與前一年同期比較，新台幣對美元貶值幅度為4.1%，小於韓元的10.83%與日圓的15.29%。

央行指出，實質有效匯率指數是用來衡量考量物價變動後，本國貨幣相對於主要貿易對手國一籃貨幣的加權平均匯率，當一國貨幣的實質有效匯率指數下跌，表示該國對外價格競爭力上升，原因包括本國貨幣相對貶值或物價下跌。

央行強調，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於星元、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。

美元匯率 新台幣 央行 美元 人民幣

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