哈日族快看！日圓兌台幣匯率30年最低 10萬台幣可多吃52碗一蘭拉麵

美國聯準會「鷹」浪太強，主要亞洲貨幣走勢每況愈下，其中又以日圓匯價貶勢最重；中央銀行統計顯示，截至今（20）日下午4時半，日圓與新台幣間的交叉匯率跌至0.2142元，為1993年2月以來、近30年的新低水準。

外電報導指出，日圓兌美元匯率今日盤中貶破150日圓價位，為1990年來首見。央行資料顯示，今天台北匯市收盤時，日圓兌美元匯價約在149.88，折算後，新台幣與日圓間的交叉匯率跌至0.2142元，為近30年來的最低紀錄，可以說，拿新台幣買日圓，對不到30歲的年輕人而言，為此生至今「最便宜」的日圓匯價。

匯銀主管說，日圓匯價可說是「天天都便宜」，所以不建議民眾貿然搶進，但因邊境已解封，不少國人有赴日旅遊血拚的需求，民眾可適度買進旅遊所需的日圓，但不用一次「囤」太多。

此外，若以今天的日圓與新台幣交叉匯率0.2142元估算，拿新台幣10萬元到銀行換匯，可換到約日圓46萬6,814元，回顧去年底，交叉匯率還在0.2406元，同樣拿新台幣10萬元，只能買到日圓41萬5,627元，換言之，光是匯差，哈日族就能多賺進日圓5萬1,186元。

邊境解封後，不少民眾迫不及待要到日本旅遊，這筆匯差算是令哈日族相當開心的「小確幸」，同樣新台幣10萬元的旅費，可多買到5.7張的迪士尼樂園門票（每張8,900日圓計算），或多吃52碗一蘭拉麵（每碗日圓980元）。