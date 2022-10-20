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國泰人壽資產重分類淨值比回到5％以上 將提前增資350億元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰人壽今重訊公告做資產重分類，淨值比將回到5%以上，同時也宣布國泰金對國泰人壽提前增資350億元。圖為國泰金控大樓。圖／國泰金提供
國泰人壽今重訊公告做資產重分類，淨值比將回到5%以上，同時也宣布國泰金對國泰人壽提前增資350億元。圖為國泰金控大樓。圖／國泰金提供

國內7家壽險公司淨值比慘跌，金管會日前宣布，壽險業如擬進行金融資產重分類，可由管理階層與其簽證會計師共同判斷，依照IFRS 9公報精神與指引進行。在南山人壽11日率先宣布做資產重分類後，國泰人壽今重訊公告做資產重分類，淨值比將回到5%以上，同時也宣布提前增資350億元。

國泰人壽表示，9月時內部即就「金融資產重分類」議題進行研議，9月底高階主管會議決議調整經營模式，並與簽證會計確認合理性後進行金融資產重分類，依IFRS 9規定，金融資產重分類日為今年10月1日。若加計重分類影響數，9月底自結合併淨值增加2426億元，淨值比達5.78%。

國泰人壽說明，今年以美聯準會為首的主要央行相繼大幅收緊貨幣政策，使近期股、債、匯市皆歷經史上罕見的全面性劇烈動盪，對持有大量金融資產的壽險公司，因財報資產負債接軌時間有異，負債面因利率上升產生的效益未能顯現，導致淨值劇烈波動，不利公允表達公司經營實質。

據金管會了解，9月自結淨值比低於法定標準3%的7家壽險中，有4家壽險要做資產重分類，包含國泰人壽、南山人壽、中國人壽、保誠人壽，南山人壽與國泰人壽皆已對外公告。

此外，保險局日前透露，部分壽險公司在接軌IFRS 17計畫中有提出在2023年、2024年、2025年的增資規劃，因應現在淨值比的變化，如果業者有提前準備好，可提前增資計畫。

國泰金今也宣布，為支應集團長期策略發展，提升子公司資本強度，強化因應市場波動能力與韌性，並有利接軌國際會計公報IFRS 17與新一代清償能力制度ICS，依公司長期資本管理計畫，國泰金今董事會決議辦理普通股現金增資，暫定總金額為450億元，用以注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元。

若加計增資效益後，國泰人壽(含重分類影響)自結淨值比進一步提升至6.2%以上，RBC逾350%；同時強化國泰產險的償付能力，RBC提升至400%以上。

國泰人壽 淨值比 壽險公司 增資

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