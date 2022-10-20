資誠永續影響力獎揭曉 參獎件數再創新高

台灣永續影像創意指標「2022第六屆資誠永續影響力獎」在今（20）日盛大舉行頒獎典禮，在全球疫情肆虐以及氣候變遷加劇之下，企業更加反思永續的重要性，使得今年參獎件數再創新高，收到逾50件參賽作品，參加單位除了企業及企業基金會，更擴及公部門、社會企業、大學USR、地方創生團體，顯示ESG已經成為風起雲湧的全民運動！

今年，裕融企業以《幸福輪轉手：南迴偏鄉醫療交通專案》以及臺大兒童醫院暨台大兒童健康基金會《守護孩童，責任臺大，永續臺灣》，獲得評審一致青睞，分別奪得「企業永續組」及「社會創新組」金獎榮耀，加上銀獎、銅獎、特別獎共18組獲獎企業/組織，於頒獎典禮中齊聚一堂，展現彼此從不同產業與視角，落實永續最新創意，一起共創永續影響力。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，「永續」與「普惠」兩大觀念，已經成為企業落實ESG的核心思維，PwC全球新策略「新方程」的「建立信任」、「成就永續」也呼應了「永續」與「普惠」思維，資誠將持續以服務，協助企業成就永續，普惠大眾。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，資誠期望透過永續影響力獎，喚起臺灣各界對永續議題的關注與討論，透過多元化議題的呈現以及影像敘事，帶動對永續問題的多元思考解決方案，並結合跨域的思維與資源，互補鏈結擴散影響力，一起創造臺灣更美好的永續未來。

今年企業組金獎由裕融企業《幸福輪轉手：南迴偏鄉醫療交通專案》獲獎，臺灣後山南迴，因交通不便衍生醫療、教育以及經濟弱勢的社會問題，裕隆集團以旗下裕融集團所經營的格上租車，配合在地組織義務駕駛，提供南迴地區弱勢醫療需求者、行動不便者彈性、即時預約運輸服務，結合企業本業解決在地社區深層需求，獲得評審一致認同。

企業組銀獎由安達人壽《松林部落伊娜谷香糯米保種行動》以及大武山牧場《生態永續蜂光旖旎》拿下，前者培育部落原生品種伊娜谷香糯米，透過企業禮品及通路銷售，將部分銷售金額回饋部落，成為地方創生的資源，《生態永續蜂光旖旎》將難以處理的雞糞，轉化為有機肥，成為對植栽與環境友善的肥料。

銅獎則由家樂福《每一口都是救命的力量》、統一超商《【地球永續 你我日常】創新減塑愛地球》、富邦產險《富邦產險綠能守護特偵組》三家企業獲獎，《每一口都是救命的力量》和特有生物研究保育中心、南投中寮農民合作，推廣友善石虎農作標章，讓農民與消費者可以一起用行動保護石虎棲息地；《【地球永續 你我日常】創新減塑愛地球》以包裝塑膠減量及呼籲消費者自帶餐具、杯具，打造永續日常；《富邦產險綠能守護特偵組》呈現富邦產險承保全臺30％太陽能案場以及50％陸上風電機組，以各類損害防阻技術，成為綠能產業的守護者。

社會組金獎由《守護孩童，責任臺大，永續臺灣》獲得，當前臺灣出生率世界最低，每一個兒童都是國家的未來希望，但臺灣仍有171個鄉鎮沒有兒科醫師，作為擁有國家級醫療資源的兒童重症醫療團隊，臺大兒童醫院以全齡兒童轉院外接團隊以及行動兒童加護病房，服務範圍遍及全台，為兒童醫療打造無死角的永續之路。

社會組銀獎得主羅慧夫顱顏基金會《用愛彌補：國際顱顏種子醫療人員培訓計畫》，長期於開發中國家推動種子醫師培訓計畫，從在地到國際，改變唇腭裂面部缺陷者的人生；銅獎則由健保署《科技消除C肝 健保永續臺灣》與成功大學生物科技中心《漁電共生-以綠能資源帶動漁業升級永續發展》並列，前者彙整跨院資訊，讓醫師快速掌握病人檢驗與用藥狀況，後者在光照不足的太陽能板底下，建立穩定的微生物系統，優化水產養殖存活率。

「資誠永續影響力獎」是由資誠永續與坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity）臺灣官方代表共同主辦，秉持「善用故事力，創造影響力」的核心理念，以2分鐘的永續專案影片，展現參賽單位如何以善創意啟發人心，進而透過說故事的影像影響力，解決問題、帶來改變、擴大議題關注度，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

本屆參獎單位橫跨政府單位、民間企業、學術及公民團體，參獎作品所涉議題既廣且深，內容涵蓋所有17項永續發展目標，資誠永續今年亦特別邀請品牌溝通、廣告創意、社會創新、學術研究、媒體傳播等各領域專家組成獨立評審團，依坎城國際創意節規格的故事力、創新力及影響力三大指標進行評選，審視參獎作品是否在2分鐘內，透過影像清楚表達專案的問題意識、解決方案及成果效益。