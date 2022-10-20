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AFTEE先享後付攜手台新銀行 可約定帳號扣款繳費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付（Buy Now Pay Later；BNPL）品牌「AFTEE先享後付」，今(20日)宣布攜手台新銀行跨界合作，推出「約定帳號扣款」繳費服務，是BNPL產業中，首間提供此服務的業者，透過該帳號直通連結扣款服務，「AFTEE先享後付」的使用者，可以台新銀行Richart數位銀行帳戶進行繳費，享受便利繳費服務與更完整的數位支付體驗。

「AFTEE先享後付」與台新銀行推出「Richartのプレゼント(Richart的禮物)」活動，自即日起至2023年1月20日止，使用「AFTEE先享後付」首次連結台新Richart帳戶，無論是新、舊用戶皆可享有現金回饋優惠，最高可享200元優惠。

針對此次合作，恩沛科技執行長角元友樹表示，致力完善創新數位支付場景，未來持續將拓展與台新銀行金融生態圈的合作項目，提供使用者最安全與最便利的支付體驗。

過往「AFTEE先享後付」的使用者在收到付款通知簡訊後，僅能透過虛擬代碼轉帳或超商繳款方式支付消費款項，在「AFTEE先享後付」與台新銀行「約定帳號扣款」繳費服務開通後，使用者只要於首次使用時，完成驗證並綁定台新銀行存款帳戶為扣款帳號，即可於AFTEE先享後付App內進行扣款。

根據金管會最新資料顯示，考量交易的安全性，2022年首季臺灣無現金交易的筆數與金額，都有接近、甚至超過10%的成長。面對逐漸興盛的「無現金交易需求」，「AFTEE先享後付」表示希望提供全台近43%無信用卡的族群，擁有更多元無現金交易管道，滿足大眾對於無現金交易的需求。

「AFTEE先享後付」也預期，此次合作對象也包含與全臺市占率最高的台新Richart數位存款帳戶[3]用戶，有助於「AFTEE先享後付」在20-30歲年輕市場的拓展，同時也持續深耕相關產業，致力於提升消費者體驗，從多元層面帶動企業營運表現的成長。

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