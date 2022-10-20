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Gogolook併購AI新創Crowdinsight 攻風險管理SaaS服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

疫情加速遠距金融服務與數位身分驗證應用普及，信任科技（TrustTech）公司Gogolook（走著瞧股份有限公司）今（20）日宣布併購國內AI新創Crowdinsight（治略資訊整合），藉其AI盡職調查解決方案滿足洗錢防制以及數位身分驗證需求，同時結合自身領先的通訊防詐數據資料，強化企業風險管理解決方案。

根據全球洗錢防制報告指出，全球反洗錢（AML）產業規模在5年內從28億美元成長至58億美元，年複合成長率達15.9%。Gogolook併購的Crowdinsight專注於開發以姓名為基礎的AI盡職調查（AI Due Diligence，AIDD）服務，鎖定國內金融機構在徵信、洗防錢業務上客戶盡職調查耗時、耗人工以及準確性不足的痛點。

Crowdinsight今年起進駐金融科技創新園區（FinTechSpace）後，參與與金管會監理門診法規諮詢，並獲兩大本土銀行POC驗證模型成功。台灣金融服務業聯合總會祕書長吳當傑表示，洗錢防制與反詐騙工具結合，將有助於減少金融消費糾紛、預防金融犯罪與保障消費者權益，並能強化金融機構推動法遵科技（RegTech）。

透過併購的策略，Gogolook得以整合自身電話號碼資料庫與姓名AI盡職調查技術，持續強化數據競爭力、佈局數位身份驗證領域。Gogolook執行長郭建甫分享併購決策，併購Crowdinsight具有三大特性、帶來效益，分別是應用性、互補性與國際化。應用性意指服務已驗證有效且具明確商業模式，且能與現有電話號碼資料庫互補以強化身份驗證的數據基礎，而國際化則是指服務能在Gogolook的跨國市場中快速複製與落地。

洗錢防制 併購 疫情 AI

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