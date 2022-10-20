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國壽首創熟齡專屬手術險 提供千項手術給付

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰人壽首創熟齡專屬手術險「樂順心防癌定期健康保險（外溢型 ）」。圖/國泰人壽提供
國泰人壽首創熟齡專屬手術險「樂順心防癌定期健康保險（外溢型 ）」。圖/國泰人壽提供

許多上了年紀長輩擔心年紀大了病痛逐一報到，市場上卻買不到手術險？國泰人壽（2882）今年6月推出熟齡專屬防癌險「樂康愛防癌定期健康保險（外溢型 ） 」，短短四個月熱銷近5萬張保單，顯見高齡化社會，大眾對健康保險意識高，近期再推熟齡專屬手術險「樂順心手術醫療定期健康保險(外溢型)」（樂順心手術險 ），強調保險年齡55歲至75歲都能投保，補足熟齡長者手術照護保障缺口。

2025年台灣即進入超高齡社會，65歲以上人口達到總人口兩成，據先前全民健保資料統計顯示，55歲以上手術發生率約為未滿55歲的四倍，考量熟齡長者投保不易，國泰人壽目前已有熟齡專屬的新樂安心住院醫療健康保險、樂平安傷害保險 、樂康愛防癌定期健康保險（外溢型），10月再推出樂順心手術險，主打超過千項手術給付，適合已擁有基本保障型保險或希望手術保障更完備的熟齡長者 。

國泰人壽表示，隨著年齡增加，熟齡長者逐漸面臨身體老化問題，比如聽力、視力上的衰退或是關節退化等，常需要必要的手術醫療及特定處置，「樂順心手術險」對於適合希望強化醫療保障的熟齡族，因市場上大多與手術相關的醫療附約在保險年齡75-80歲即會終止，且熟齡族購買任一險種相對困難，「樂順心手術險」最高承保年齡為75歲，最高保障到84歲，提供更完整的人生下半場保障。

國泰人壽表示，「樂順心手術險」為熟齡長者設計純手術險，保險給付計算方式為保額乘以手術項目表的倍數，保額最低500元，最高1,000元，在強化手術保障上提供多達1489項的手術給付，給付1.5倍至80倍保額，以及163項特定處置給付 ，給付0.25倍~30倍保額。

特定處置給付項目還包括常見的虹膜雷射術（青光眼）、大腸息肉切除術等，契合客戶實質需求。

若以60歲男性為例，投保繳費10年、保障20年期、保額1,000元，年繳保費為1萬6,040元，總繳10年約16萬元，保障20年期間享有最高共120萬元的手術及特定處置保障。

除了手術醫療的保障外，國泰人壽對於客戶的健康更為重視，根據衛生福利部統計，六成以上熟齡長者身體活動不足，肌少症盛行率達7~10%，容易引發跌倒、骨折等問題，因此樂順心也結合國泰人壽Cathay Walker Plus健康計畫，鼓勵保戶加入CWP，成為健康生態圈一員，完成指定健康任務，隔年最高可享有10%保費折減，鼓勵民眾養成健康的生活習慣。

手術 國泰人壽 保險

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