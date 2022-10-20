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亞泰金屬：合約負債金額近16億元 未有客戶撤單

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近期CCL與載板設備市場雜音不斷，不過，相關設備商亞泰金屬（6727）表示，半年報合約負債金額近16億元來看，亞泰金屬目前在手訂單合約金額應尚有20億元，預計會在未來2年內陸續認列，未有客戶撤單情形發生。

亞泰金屬合約負債金額主要包含客戶下單時收取3成訂金以及設備出貨款5成，合計8成，公司所銷售主要產品為高單價CCL或IC載板基材含浸設備，每台價格達100萬美金以上，近來雖有國際情勢動盪與通膨升息影響，亞泰金屬表示，在手訂單仍正常出貨與安裝，目前未有客戶撤單情形發生。

亞泰金屬說明，待設備安裝及測試完成後才會認列營收，目前亞泰金屬對客戶裝機及測試排程的掌握度可看到2024年，因此亞泰金屬對於明後年展望亦樂觀。另外現有客戶已開始至東南亞尋覓合適的地點設廠，這將是下一波的成長動能，相關商機可望於明後年發酵。

亞泰 東南亞 通膨

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