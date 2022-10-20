亞泰金屬：合約負債金額近16億元 未有客戶撤單

今年過年前夕，金管會送給證券業一個大紅包，宣布將預告修正「兩岸證券期貨業務往來許可辦法」，開放國內證券期貨業到大陸投資設立持股100%的子公司，以提升競爭力，這項措施原本預計6月底前上路...

2022-10-20 12:09