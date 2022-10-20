國泰金控勇奪九項大獎 國壽、國證獲國家品牌玉山獎最高榮耀

國泰金控（2882）整合集團資源，運用數位科技優化客戶體驗，開發符合客戶需求的整合型金融商品，打造多元化的金融服務，深受第19屆國家品牌玉山獎肯定。其中，國泰證券奪得兩項最高榮耀傑出企業類全國首獎與最佳人氣品牌全國首獎，國泰人壽亦獲頒「傑出企業類全國首獎」。除了全國首獎外，國泰金控、國泰人壽及國泰證券亦分別於傑出企業、最佳產品與最佳人氣品牌中奪下六大獎，共計於這屆玉山獎中橫掃九座獎項。

國泰金控透過數位、數據、科技三大主軸打造數據驅動文化，朝以金融為核心的科技公司目標邁進，數位轉型策略從數據即服務 (Data as a Service, DaaS)的大數據生態圈、到「國泰即服務 (Cathay as a Service, CaaS)」的跨域生態圈，將人機協作工具擴增應用到各子公司業務場景服務當中，也因此榮獲「傑出企業玉山獎」肯定。

不論是客戶新經營模式、客戶體驗升級，還是智能風險部署，都已有相當多元的落地應用。未來，國泰金控的發展策略不會只侷限於經營現有的金融環境，將持續攜手商業及技術夥伴，推出更多結合大數據、AI、區塊鏈、雲端的金融創新應用。

面對台灣在2026年即將邁入超高齡社會，囊括傑出企業全國首獎、傑出企業類玉山獎、最佳產品玉山獎與最佳人氣品牌玉山獎的國泰人壽，於60週年提出「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先X Sustainability永續實踐」建構策略藍圖。

這次勇奪最佳產品玉山獎的「(新)憶樂活認知功能障礙險」，有多項業界獨創特色，首創認知功能障礙認定，可涵蓋所有不同原因發生的失智情況，並開放弱體承保以擴大保障對象；獨創失智外溢保單結合健康生態圈，讓保戶培養運動習慣以降低罹患失智症風險；且是業界唯一與優質居家照護廠商合作的失智保單，減緩少子化帶來的安養問題。

榮獲最佳人氣品牌玉山獎的CVX泰好保平台，則是業界唯一提供遠距投保、保全、理賠、保費、生調total solution的遠距保險服務平台，市占率約佔6成。行銷人員及客戶無需下載視訊軟體或切換平台，只要一個App就能搞定遠距保險服務，使用滿意度均超90%。資料直接加密存放公司資料庫，避免外部平台傳輸風險，此外還首創遠距投保個人化保單封面，提供更有溫度的金融科技體驗。

數位浪潮與疫情推升投資人對電子式下單需求，國泰證券領先同業累計破百萬數位客戶，且運用電子下單高達九成，已經八度榮獲玉山獎，今年繼續蟬聯並締造更多項業界創舉，包含於國泰證券App推出定期投資專區，讓投資人能高效完成申購作業的台美股專區，降低定期定額投資門檻，以及美股手續費「均一價」收費等。

國泰證券洞察小額投資需求，以低投資門檻與低手續費計價，協助解決客戶小額投資痛點。統計2022年前九個月，國泰證券台股定期定額扣款金額達170億元，已超越2021年全年度的150億元，目前國泰證券在國內券商的台股定期定額投資金額中，市佔率近四成，舉凡單筆申購金額降低至1百元、優惠手續費，以及動態調整更適合定期定額扣款的投資標的…等，多項服務直接切中小額投資人需求，榮獲本屆傑出企業類全國首獎、傑出企業類玉山獎、最佳人氣品牌全國首獎與最佳人氣品牌玉山獎殊榮。