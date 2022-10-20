「群益一戶通」榮獲國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎

2022年國家品牌玉山獎在10月19日頒獎，群益金鼎證券以「群益一戶通」榮獲最佳人氣品牌類獎項殊榮，充分證明群益透過分戶帳的推動，簡化證券商對投資人款項收付作業，大大提升便利性，更以科技創新的全球金融投資管理帳戶，成為客戶最佳理財工具，深獲投資人喜愛，人氣旺盛。群益始終以客戶為中心提升「心」占率，持續優化創造一戶通投資管理的雙贏優勢。

「群益一戶通」簡化投資人的金融投資，一戶通一戶在手，金流、全球投資交易明細一目了然，使得使用人數持續增加。依券商公會之數據，2021年底市場分戶帳餘額353.53億，群益金鼎證券一戶通餘額佔全體券商的75.54%領先同業，2021年餘額更較2020年餘額大幅成長104.54%，績效卓越。

一戶通資金整合神流通，開證券戶免開銀行戶，投資人開立群益一戶通，享有便利的全球金融投資管理帳戶，消費者使用群益一戶通，一個帳戶滿足國人所有全球投資的交易金流管理需求。

群益金鼎證券自主管機關開放交割分戶帳後，致力發展「群益一戶通」作為超越傳統銀行交割戶的解決方案，並以提供高度便捷的個人數位證券帳戶為主要服務，打破證券戶與交割戶間的疆界，讓投資人想買股票，只要以既有的銀行帳戶，將資金匯到群益金鼎證券的分戶帳辦理交割即可，無需另外開立指定劃撥帳戶。群益透過分戶帳的推動，簡化證券商對投資人款項收付作業，大大提升便利性。

「群益一戶通」四大特點：

1.開證券戶免開銀行戶：開戶免出門外，還可線上約定客戶現有之銀行戶作為出入金帳戶，目前支援此服務的銀行高達89家，並持續增加中，省去存摺和金融卡，便利省時也兼顧環保。

2.完美掌握資金狀況：專為投資設計，清楚呈現現金流，結合交易資訊，智慧顯示可出金的金額和當日可買進金額，保護客戶降低違約交割風險。

3.股息入帳馬上提醒：整合庫存資訊，推播除權息資訊，股息到帳立即通知，提升存股族配息體驗。

4.「群益一戶通」可線上圈存資金，便利投資處置股票和定期存台美股，共整合七大服務，服務多元投資客，讓客戶安心又便利。