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搶富豪客陷廝殺！合庫搶人、兆豐擴規模 同爭老二地位

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

搶富豪客生意，行庫陷大廝殺。據金管會9月底統計，7家銀行承做高資產客戶數已達3,366人、管理資產規模達4,287億元，年增都有2倍成長，前三大排名大洗牌，除中信銀穩居財管王外，合庫大搶客，在客戶數上壓了兆豐銀一頭，僅以55位富豪客之差，氣走兆豐銀位居老二。

據數據顯示，中信銀9月客戶數、管理資產規模各達1,250人、1,287億元，市占率各達37%及30%，較過去市占率一路下降，顯示合庫、兆豐銀、第一銀等後來居上者，已開始瓜分市場版圖。

合庫9月底客戶數、管理資產規模各是651人、701億元，兆豐銀各為596人、933億元；位居老四應是第一銀，客戶數407人、管理資產625億元。

合庫8月人數和管理規模僅居就老三，各分行大搶富豪客下，9月翻身拿下老二；但兆豐銀雖客戶數略低，但管理資產規模933億元仍高於合庫，兩大行庫進入短兵相接的肉搏戰。

若進一步觀察平均每位客戶資產管理規模，則以兆豐銀1.56億元居冠、第一銀1.53億元，較合庫1.07億元、中信銀1.03億元還高，顯示行庫每位客戶實力較民營雄厚。

銀行主管說，行庫企業主實力雄厚，與每家客戶屬性、客戶樣貌有關，如兆豐以外匯業務見長，累積兩岸三地的台商企業主實力雄厚，猶如「坐在金山銀山上」，自然平均每家客戶資產就較高。

而合庫歷經合併多家農漁會，客戶圖像不同，至於民營銀行則是以一般財富管理客戶為主，資產實力自然不如企業主厚實。

目前包括中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、第一銀、合庫銀、UBS等共7家銀行開辦高端資產客戶業務，這些富豪客資產配置，仍有近5成配置在存款，保險占18%、基金13%，債券7%，境外結構商品5%。

今年9月21日金管會再核准玉山銀，但玉山銀至今尚未開辦。7家銀行在開業近兩年時間，業務量都翻倍成長，銀行局副局長童政彰說，高資產客戶財富管理業務開辦來、每月都呈現成長，有供給面、和需求面兩大因素。

他說，客戶需求面，有兩大需求，一、企業目前多處於接班過程中，需要包括如家族信託、慈善事業、稅制規劃等，希望銀行提供一個整合性的財管業務，二、國際金融和總體經濟環境的變化，企業主也希望可以提供一個穩健資產配置規劃。

供給面部分，因這7家銀行開辦高資產客戶財富管理業務後，總行相關資源也全力支持，包括銀行組織架構調整、服務專業人才到位，同時銀行也提升本身商品設計能力，相關資訊系統和內部作業規範更新和到位。

兆豐銀 合庫 中信銀

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