新台幣站上32元寫近六年新低 央行總裁：主因外資賣股匯出

新台幣今（19）日見到32元字頭。受到日圓兌美元往150日圓大關靠攏，加上中國大陸疫情措施持續清零，即便美元指數在111到112擺盪，新台幣今日盤中貶破32元大關，終場以貶值2.8分收在32.022元，寫逾5年9個月新低，站上32元字頭大關。台北與元太總成交量15.005億美元。

面對新台幣貶值，央行總裁楊金龍今日在三三企業交流會演講上，指出近期國際匯市及新台幣匯率波動升高，對央行構成挑戰。新台幣匯率波動度除隨各國匯率波動度走升而上揚外，外資賣超台股並匯出，亦加重匯率波動；9月新台幣匯率波動度更上揚近4個百分點。

楊金龍並強調，今年新台幣貶值主要是反映外資賣股匯出，而不是利差擴大，台美利差擴大並不一定會造成新台幣貶值。

對於未來台灣貨幣政策是否進一步緊縮、減緩緊縮，或稍作停頓，楊金龍說，將取決於數據，審慎進行決策。

匯市交易員今日指出，新台幣受到人民幣與日圓走弱影響，日圓今日盤中持續往150日圓靠近，新台幣盤中立即貶破32元大關，雖盤中受到出口商拋匯影響，中午暫收31.997元、最高升至31.983元。

匯市交易員指出，今日看起來央行似乎放手，因外資匯出力道強勁，即便出口商持續拋匯，但仍不敵外資匯出力道，新台幣也不出意外的貶破32元大關。

但貶破32元信心關卡後，之後新台幣似乎會持續重貶？匯銀人士認為，目前看起來金融情勢沒有出現大幅度改變，新台幣本周走貶格局並未改變，甚至甚麼時候貶破32.2元，可能都只是時間上問題。

楊金龍並說，台灣身為小型開放經濟體，不適合採取先進經濟體前瞻式指引(forward guidance)的溝通方式，因易受先進經濟體貨幣政策影響，加以面臨之不確定性甚多，其恐損及央行公信力(credibility)。