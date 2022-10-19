三商壽前三季累虧56.6億元 EPS -1.9元

三商美邦人壽（2867）今（19）日公布公布今年前三季財報自結數，前三季累積稅後虧損為56.6億元，EPS為 -1.9元；第3季單季稅後純益為10.6億，單季淨值增加約9億，淨值比仍維持在2%以上，總資產達1.48兆元，較110年底成長5.8%。

雖然在疫情干擾下，三商壽前三季新契約保費收入仍達233億元，較去年同期成長2.6%，其中投資型商品新契約持續貢獻保費成長動能，保障型的健康險商品也有不錯的銷量。該公司經常性收益(利息、股息及租金)較去年同期成長約13.5%，但因受美國通膨迅速惡化，聯準會五次升息影響，全球金融資產價格大幅滑落，國內外股債市場亦巨幅修正，三商美邦人壽儘管謹慎執行金融資產操作，仍不免在動盪的環境中受到影響。

三商壽表示，美國自今年第1季開始啟動升息循環，累積升息幅度已達到12碼，雖短期利率走升，造成市場波動加劇，但就長期壽險業經營發展而言，會提升該公司新錢及再投資收益率，並有利於持續縮減資產負債利差，具有正面效益。且受惠於美元兌新台幣大幅升值影響，外匯價格變動準備金累積餘額已近100億元，亦儲備好未來面對匯率波動的應變能量。

三商美邦人壽持續深耕投資型及保障型商品的推廣，目前除已著手外溢保單開發外，因應邁入高齡社會，亦會設計符合高齡人口所需要的保險保障商品。三商美邦人壽未來將持續透過實踐銷售策略、強化投資績效，達到優化財務結構的目標。

三商美邦人壽新任董事長由集團創辦人翁肇喜先生回任，彰顯三商投控對於人壽子公司的大力支持，除進行現金增資、活化資產以外，更規畫進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間，此外也將持續發展業務部隊，以穩健的財務、優質的商品、專業的服務繼續追求卓越，為保戶、員工及股東創造更高的價值。