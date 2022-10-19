遠東銀行法說 揭目標2026年登資產兆元俱樂部
遠東銀行（2845）今（19）日下午舉行上半年法說會，揭露目標2026年總資產達到1兆元大關，擠進銀行資產兆元俱樂部。
遠東銀表示，日前現金增資完成後，各項財務表現提升、信評等級維持，有利於支應遠銀持續成長的資產與業務規模，挹注盈餘表現。
遠東銀行由於受到之前辦理現金增資緘默期影響，因此遠銀的上半年法說會時間延後到今天才辦。遠銀在法說會上表示，10月5日現增基準日，相關作業完成後，遠銀的全行資本適足率、普通股股權比率等，都大幅提升了約1個百分點，增資後總淨值上升到530億元。
遠銀表示，近幾年來遠銀的總資產年均複合成長率大約在5%多水準，以此狀況概估，預期到2026年的全行總資產應可達到1兆元大關。遠銀今年上半年總資產約7,590億元。
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