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三商壽前3季累積稅後虧損56.6億元 淨值比2%以上

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導

三商美邦人壽今公布今年前三季財報自結數，累積稅後虧損56.6億元，每股盈餘-1.90元；第三季單季稅後淨利為10.6億，單季淨值增加約9億，淨值比仍維持在2%以上，總資產達1.48兆元，較去年底成長5.8%。

三商美邦人壽表示，經常性收益（利息、股息及租金）較去年同期成長約13.5%，但因受美國通膨迅速惡化，聯準會5次升息影響，全球金融資產價格大幅滑落，國內外股債市場亦巨幅修正，儘管謹慎執行金融資產操作，仍不免在動盪的環境中受到影響，因此前三季累積稅後虧損為56.6億元。

三商美邦人壽指出，美國自今年第一季開始啟動升息循環，累積升息幅度已達到12碼，雖短期利率走升，造成市場波動加劇，但就長期壽險業經營發展而言，會提升該公司新錢及再投資收益率，並有利於持續縮減資產負債利差，具有正面效益。且受惠於美元兌新台幣大幅升值影響，外匯價格變動準備金累積餘額已近100億元，亦儲備好未來面對匯率波動的應變能量。

此外，雖有疫情干擾，但三商美邦人壽前三季新契約保費收入仍達233億元，較去年同期成長2.6%，其中投資型商品新契約持續貢獻保費成長動能，保障型的健康險商品也有不錯的銷量。

三商美邦人壽表示，新任董事長由集團創辦人翁肇喜回任，彰顯三商投控對於人壽子公司的大力支持，除進行現金增資、活化資產以外，更規畫進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間。

三商美邦人壽 升息

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