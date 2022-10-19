快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

富邦人壽「人生保障檢測+」 提供逾5萬人保險方案

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
富邦人壽「人生保障檢測+」提供逾5萬人保險方案，富邦人壽提供
富邦人壽「人生保障檢測+」提供逾5萬人保險方案，富邦人壽提供

網路科技當道，為提供大眾便捷投保服務，富邦人壽發展數位潛在客群經營生態圈，從健康促進推動、風險意識強化，到完善投保行動，打造「人生保障檢測+」平台，透過同齡層大數據演算機制，已提供逾5萬人保險建議方案，並持續精進O2O(Online to Offline)線上線下客戶體驗旅程，協助6,000人完成保險業務員媒合。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，風險意識提升和保險保障普及有助於社會安全網強化，除透過廣大且專業的保險業務員提供服務外，也積極拓展數位網路管道，民眾能透過網路投保簡易的保障型保險商品；然保險商品多倚靠業務員專人解說與服務，現仍有許多民眾不知從何找尋合適的業務員，甚至有許多人積極徵詢多位業務員建議，均反映出大眾對於風險的日漸重視，無論是初入社會的年輕族群，或已成家立業的中年族群，富邦人壽「人生保障檢測+」平台提供「保障方案建議」和「預約專屬保險服務員」功能，皆具有自主投保之特點，能滿足客戶的保障需求。

為提高民眾投保前的保險認知，降低「擔心買了不需要的保單」和「不了解目前保障是否足夠」的擔憂，富邦人壽運用大數據分析，以People like me為概念，整合富邦人壽保戶資料庫投保數據，幫助民眾掌握與自己相似人生背景「同齡層」的投保輪廓，迅速了解保障需求；「人生保障檢測+」大數據顯示同齡人怎麼保，並已提供逾5萬名民眾客製化保障建議。

進一步觀察使用者輪廓，高達近6成(58.9%)的男性，透過此平台主動探索保險方案，又以未婚者的使用比例最高(63.9%)，顯示男性和單身族群均相當重視自身保障。從年齡來看，20~40世代民眾最為踴躍，占整體近九成，分別以20世代以40.9%占比最高，其次依序為30世代(38.7%)、40世代(13.9%)、50+世代(6.5%)，不僅反映出青壯族群對網路保險服務的使用偏好，亦呼應台灣男性投保人壽保險人數，於2021年底已高於女性的趨勢。

富邦人壽「人生保障檢測+」平台提供「預約專屬保險服務員」功能，透過智能推薦的方式，依據民眾勾選之諮詢需要、消費者所在地區及個人資訊等多項條件，即可優先媒合出個人專屬的保險顧問，以滿足客戶的保障需求，打造零斷點的投保體驗；自2020年7月推出以來，已累計協助6千人完成保險業務員媒合。

進一步分析保險業務員媒合服務，以男性族群需求最高、占比近6成(57.74%)，相較於女性高出約15%；另觀察年齡層可以發現，在外在環境劇烈動盪之下，20世代的保險觀念顛覆以往，高達46.7%比例主動找尋業務員媒合，其中又以25~29歲為主(25.79%)，顯示年輕世代風險意識不減，當20世代年輕族群具備經濟能力後，對於投保更具主動性，其次依序為30世代(37.89%)、40世代(11.81%)、50+世代(6.98%)。

保險 富邦人壽

延伸閱讀

KKBOX推無損音質家庭方案 預告將與播放軟體Roon聯手

資策會說若高虹安不說明將提吿 高競辦：已請律師處理

批高虹安海綿城市淪口號治理 沈慧虹邀對手政策辯論

「最美代表」陳怡樺現身竹南代表會 最後身影做好做滿

相關新聞

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

當前高度不確定性環境，中央銀行貨幣決策難度提高。央行總裁楊金龍今（19）日應邀在三三會10月例會進行演講，認為央行貨幣政...

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

元大集團創辦人馬志玲10月18日晚間辭世，享壽82歲，馬志玲是台灣金融圈傳奇人物，創辦元大集團，旗下包括證券、銀行等金融...

馬志玲辭世後的元大集團 二代接班已完成布局

元大金控創辦人馬志玲18日辭世，馬為台灣知名企業家，集團版圖橫跨金融、地產，1995年財富淨值達90億台幣，躍上台灣10...

台幣今年大幅貶值 楊金龍重申：絕非利差因素影響

美國今年劇烈升息，預估11月將再升息3碼，市場認為美台利差擴大，導致外資大舉匯出，但中央銀行總裁楊金龍今（19）日再次說...

三商壽前3季累積稅後虧損56.6億元 淨值比2%以上

三商美邦人壽今公布今年前三季財報自結數，累積稅後虧損56.6億元，每股盈餘-1.90元；第三季單季稅後淨利為10.6億，...

強勢美元何時休？外銀：明年將走弱

星展銀行今（19）日發布第4季投資展望，預期美國聯準會（Fed）持續升息，聯邦基金利率在2023年第1季，將升至5%的高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。