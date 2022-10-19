富邦人壽「人生保障檢測+」 提供逾5萬人保險方案

網路科技當道，為提供大眾便捷投保服務，富邦人壽發展數位潛在客群經營生態圈，從健康促進推動、風險意識強化，到完善投保行動，打造「人生保障檢測+」平台，透過同齡層大數據演算機制，已提供逾5萬人保險建議方案，並持續精進O2O(Online to Offline)線上線下客戶體驗旅程，協助6,000人完成保險業務員媒合。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，風險意識提升和保險保障普及有助於社會安全網強化，除透過廣大且專業的保險業務員提供服務外，也積極拓展數位網路管道，民眾能透過網路投保簡易的保障型保險商品；然保險商品多倚靠業務員專人解說與服務，現仍有許多民眾不知從何找尋合適的業務員，甚至有許多人積極徵詢多位業務員建議，均反映出大眾對於風險的日漸重視，無論是初入社會的年輕族群，或已成家立業的中年族群，富邦人壽「人生保障檢測+」平台提供「保障方案建議」和「預約專屬保險服務員」功能，皆具有自主投保之特點，能滿足客戶的保障需求。

為提高民眾投保前的保險認知，降低「擔心買了不需要的保單」和「不了解目前保障是否足夠」的擔憂，富邦人壽運用大數據分析，以People like me為概念，整合富邦人壽保戶資料庫投保數據，幫助民眾掌握與自己相似人生背景「同齡層」的投保輪廓，迅速了解保障需求；「人生保障檢測+」大數據顯示同齡人怎麼保，並已提供逾5萬名民眾客製化保障建議。

進一步觀察使用者輪廓，高達近6成(58.9%)的男性，透過此平台主動探索保險方案，又以未婚者的使用比例最高(63.9%)，顯示男性和單身族群均相當重視自身保障。從年齡來看，20~40世代民眾最為踴躍，占整體近九成，分別以20世代以40.9%占比最高，其次依序為30世代(38.7%)、40世代(13.9%)、50+世代(6.5%)，不僅反映出青壯族群對網路保險服務的使用偏好，亦呼應台灣男性投保人壽保險人數，於2021年底已高於女性的趨勢。

富邦人壽「人生保障檢測+」平台提供「預約專屬保險服務員」功能，透過智能推薦的方式，依據民眾勾選之諮詢需要、消費者所在地區及個人資訊等多項條件，即可優先媒合出個人專屬的保險顧問，以滿足客戶的保障需求，打造零斷點的投保體驗；自2020年7月推出以來，已累計協助6千人完成保險業務員媒合。

進一步分析保險業務員媒合服務，以男性族群需求最高、占比近6成(57.74%)，相較於女性高出約15%；另觀察年齡層可以發現，在外在環境劇烈動盪之下，20世代的保險觀念顛覆以往，高達46.7%比例主動找尋業務員媒合，其中又以25~29歲為主(25.79%)，顯示年輕世代風險意識不減，當20世代年輕族群具備經濟能力後，對於投保更具主動性，其次依序為30世代(37.89%)、40世代(11.81%)、50+世代(6.98%)。