面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

當前高度不確定性環境，中央銀行貨幣決策難度提高。央行總裁楊金龍今（19）日應邀在三三會10月例會進行演講，認為央行貨幣政策將有3大挑戰，包括通膨與經濟預測更困難、貨幣政策的自主性降低，以及匯率波動升高，近期非預期重大事件衝擊、供需因素的結構性轉變，加深央行貨幣決策難度。

三三會今舉行10月例會，邀請楊金龍以「在當前不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為題進行專題演講。楊金龍認為，目前全球環境高度不確定性下，央行貨幣政策面臨3大挑戰，第一，非預期重大事件衝擊、供需因素結構性轉變，在通膨與經濟預測更困難下，使央行貨幣政策的參考指標不確定性增加。

第二，主要經濟體貨幣政策的緊縮力道及其外溢效應不易掌握，導致央行貨幣政策自主性降低，也將影響央行預測的準確度。

第三，外資進出更不易預測，小型開放經濟體受不確定性因素影響更大，使匯率波動度大幅提升。

楊金龍強調，央行將朝2方向因應，首先是檢視更廣泛的經濟指標，以即時數據為基礎進行決策，包括加強有關未來經濟狀態的情境分析，並持續強化通膨預期調查及分析；其次是加強對外溝通，提升產業對央行信任，也讓貨幣政策有效性提高。

不過，央行貨幣決策是否應給予市場明確方向？楊金龍則認為，台灣屬於小型開放經濟體，不適合採取先進經濟體的「前瞻式指引」溝通方式，主因小型開放經濟體易受先進經濟體貨幣政策影響，加上不確定性很多，可能常因情勢改變，導致無法兌現原前瞻式指引，最終反而會損及央行公信力。

他進一步說，台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但台灣貿易依存度高且經濟規模小，易面臨全球金融循環衍生的風險，匯率波動幅度不宜過大，適合採行管理浮動匯率制度，在匯率過度波動或失序變動時，央行會視情勢進行調節。