央行總裁楊金龍：明年經濟成長趨緩 但通膨率可望回落

中央銀行總裁楊金龍今（19）日表示，央行曾在9月預估今年經濟成長率（GDP）為3.51%，明年降2.9%，但是根據S&P在10月18日公布全球最新主要經濟體的預測，今年台灣GDP僅有2.7%，明年為2.3%，「S&P已經幫我們下修台灣的經濟成長率」。

楊金龍認為，今、明年台灣經濟成長將趨緩，不過，央行已預測明年通膨率將回落。但是，全球經濟與通膨前景持續面臨諸多不確定性，央行將密切關注國際間各項風險對台灣的不利影響，針對全球經濟展望部份，由於全球通膨居高，美、歐等多數經濟體持續升息，金融情勢緊縮，預期本年全球經濟成長放緩，明年續降。

楊金龍今日應三三會邀請，於10月份會中發表「後疫情時代台灣的經濟發展與央行面臨的挑戰」專題演講。楊金龍說明，2018年以來，台灣歷經美中爭端、新冠肺炎疫情及俄烏戰爭之衝擊；惟受惠台商回台投資、台灣半導體技術優勢，加以防疫得宜等三大紅利，且在貨幣政策、財政政策、產業政策及結構調整措施妥適搭配下，不僅經濟表現佳，物價亦相對穩定，而本年國際能源價格上漲，台灣經貿表現仍具韌性。

楊金龍表示，當前全球不確定性更甚以往，主要包括美中爭端白熱化、俄烏戰爭升溫，加以新冠肺炎疫情與極端氣候持續影響，使消費與生產模式改變；另中國大陸清零封控，更加速供應鏈重整與去全球化(deglobalisation)進程，均致全球高通膨環境持續。此可能促使多國更進一步緊縮貨幣，致金融情勢趨緊、美元續強，加劇全球經濟下行風險。

楊金龍表示，今年美、歐央行同步緊縮貨幣政策，對小型開放經濟體的經濟、物價、金融穩定產生外溢效應，使貨幣政策自主性降低；未來緊縮力道及其外溢效應不易掌握，亦將影響央行預測準確度。此外，外資進出更不易預測；跨境資本移動益加頻繁與加劇，匯率波動升高。

楊金龍指出，近期外資短期內大量頻繁進出國內匯市，且其外匯交易占銀行間外匯交易比率接近四成；本年以來新台幣貶值，主要係因外資 賣超台股並匯出資金。外資匯入資金以投資台股為主，持有台債之比重甚微（約總持有資產市值之0.3%），美台利差並非其投資之主要考量。今年前九月外資已淨賣超台股逾新台幣1.1兆元，併同獲配之豐厚股利大舉匯出，致台北外匯市場美元需求大於供給，為本年新台幣對美元匯率貶值逾13%之主因。

楊金龍表示，央行曾經在9月9月預估今年GDP為3.51%，明年降為2.9%，但根據S&P在10月18日公布全球最新主要經濟體的預測，今年台灣GDP僅有2.7%，明年為2.3%，楊金龍表示：「S&P已經幫我們下修台灣的經濟成長率」，央行也會在今年12月再次提出經濟成長預測。

他表示，因應明年經濟成長趨勢，台灣為小型開放經濟體，出口動能與企業投資意願深受國際風險影響，明年外需動能將減緩，政府擬擴大公共建設，以因應國境開放契機，協助過去受疫情衝擊較大的行業加速復甦，來激勵內需。