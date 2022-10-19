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好市多聯名卡換北富銀發？單日聲量衝3千筆！250萬卡友含金量超高

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
市場傳出好市多聯名卡明年將換發卡銀行，卡友權益和轉換方式備受關注。圖／聯合報系資料照片
市場傳出好市多聯名卡明年將換發卡銀行，卡友權益和轉換方式備受關注。圖／聯合報系資料照片

image source：flickr MiNe

文／陳盈蓉

今年七月大統集團才將COSTCO（好市多）45％股權，以312億台幣賣給美國母公司，讓台灣好市多從此成為純美商量販店，其中在台營收獲利相當驚人，去年營收1200億元，獲利超過50億。

如此可見好市多會員的消費有多驚人，平均客單價超過3千元，多年來蟬聯全球最會賺錢的分店，然而也因好市多結帳只能用現金和特定信用卡的關係，會員續卡率也超高，有高達95％，對銀行來說是含金量相當高的用戶。

250萬聯名卡友　傳由北富銀奪下發卡權

據《鏡週刊》報導，好市多與國泰世華銀合作聯名卡將到期，國泰世華銀、北富銀、台新銀、中信銀等業者都有收到競標邀請，其中傳出台北富邦銀行（簡稱北富銀）將以出價超過12億元打敗國泰世華銀，搶下新年度好市多聯名卡發卡權。

從金管會8月最新統計顯示，目前國內信用卡發卡量冠軍是中信銀（827萬張），其次是國泰世華的（786萬張），玉山銀（680萬張）、台新銀（622萬張），而北富銀則排行第五，預計若真搶下與好市多的合作案，卡量可望衝上700萬張，躍升成為發卡王第三名。

北富銀將奪下新年度好市多聯名卡發卡權

image source：富邦金控

好市多限定刷卡銀行　曾與３家合作

從好市多聯名卡歷史來看，在2003年以前是由中國商銀（現為兆豐銀行）發行；2003年~2013年則由中信銀發行，接續是國泰世華銀，將合作到2023年8月7號。

當年中信銀拿下好市多聯名卡發卡權，是因時任中信銀董座的辜仲諒，與好市多亞太區高級總裁張嗣漢是好年好友的關係，之後則由國泰世華少主蔡宗翰以約10億元的權利金搶親成功。

據國泰世華內部透露，「當初吸引好市多與國泰世華合作的關鍵在於，當時好市多想在桃園航空城展店，而國泰金正在桃園高鐵站開發商場，為此，國壽二話不說，就將土地出租給好市多」。

如今，新年度好市多聯名卡發卡權，將由北富銀搶下，傳言勝出關鍵正是整合集團資源助攻的蔡明忠、蔡明興兄弟，據了解，蔡家兄弟動用集團資源搶卡，主因是認為可以和好市多有更多合作機會，尤其好市多正在積極發展網路購物，能與富邦集團旗下的富邦媒（momo）有更多合作空間。

好市多聯名卡歷史　兆豐銀行➝中信銀➝國泰世華銀➝北富銀（傳聞）

image source: unsplash

好市多聯名卡傳換合作銀行　單日聲量破3千筆

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「COSTCO 好市多」（時間：2022/10/18）單日網路聲量，共有3,849筆，討論高峰是在今日上午10:00，該時段討論就有1,464筆，是因「好市多聯名卡傳換人發」之消息，經媒體報導過後，開始在各大社群論壇討論的緣故，使聲量直接飆升。

網友也紛紛表示：「國泰哭哭，連這都輸」、「要重新換卡辦卡了」、「換了就剪卡啊，不然留著幹嘛」、「要重辦很麻煩耶」、「富邦利多，且又合併日盛金，準備破股價新高」、「應該開放多家聯名」、「開放所有卡都可以刷比較實在」、「從國泰蔡家換到富邦蔡家？」。

好市多單日聲量破3千筆　主因正是「聯名卡換人發」之消息引熱議

針對這次新聞報導，北富銀表示：「不評論市場傳聞」；至於好市多則回應：「定期會審核會員卡的會員權益，若有任何服務變動，將即時通知會員」；對此，國泰世華銀也聲明：「感謝大家的關心，目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月18日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『COSTCO 好市多』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

好市多 中信 網路溫度計

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