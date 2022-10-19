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元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

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馬志玲辭世後的元大集團 二代接班已完成布局

經濟日報／ 金融組／即時報導
元大集團創辦人馬志玲。 (本報資料照片)
元大集團創辦人馬志玲。 (本報資料照片)

元大金控創辦人馬志玲18日辭世，馬為台灣知名企業家，集團版圖橫跨金融、地產，1995年財富淨值達90億台幣，躍上台灣100大富豪排名，當時排名第50，2020年富比士公布的台灣50大富豪，也排名第13。而從元大金去年起的一連串布局，二代馬家兩兄弟已回到金控及元大證體系，元大二代接班已完成布局。

82歲的馬志玲，曾經經營家族建材行，後來進入台灣煉鐵公司、新竹玻璃製造廠公司，都擔任要職，不過馬志玲真正廣為社會大眾所知，是在1986年收購元大證券後，此後30年讓元大集團發光發熱，目前是國內以證券為主體的最大金控。

馬志玲最後一次出現在鎂光燈前，是女兒馬維欣接受雜誌專訪時，談及金融界強人變成失智老人，讓外界得以知道馬志玲失智後的動態。馬維欣在受訪時透露，自己的父親永遠是那個白手起家，一切靠自己的頂天立地企業家。

當時馬維欣還透露，自己被家人安排到美國當小留學生的出國前夕，爸爸召集她以及哥哥馬維建與弟弟馬維辰，用正經無比的口氣說，「你們要跟我約法三章。我接受哥哥、弟弟可以娶外國媳婦，但維欣你不可以嫁給外國人。」顯見，馬維欣在家中是最受寵的女兒。

馬志玲與太太杜麗莊育有三子女，其中老大馬維建已在今年1月1日以自然人董事身分，回歸元大證券，後來並出任元大人壽董事，弟弟馬維辰之前即為元大人壽董事，同時也是元大金控、元大銀與臺灣證券交易所董事，並為元大文教基金會董事長，由此可見，馬志玲的金融集團，已經完成交棒工作。

元大金控 失智 企業家

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