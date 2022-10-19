9月境內證信基金規模大減1,900億元 美短債逆勢成長

受到聯準會鷹派升息態度影響，市場憂慮引發經濟衰退，9月美國S&P500指數下跌9.34%、台股加權股價指數下跌11.07%，根據投信投顧公會統計，9月境內證信基金規模下滑1,909億元，僅貨幣市場基金、國內槓桿反向ETF、跨國槓桿反向ETF及指數型基金類型規模呈現月成長。

國內公募基金龍頭的元大投信9月規模逆勢成長前五名基金名單，多少反映市場氛圍。投資人因應美國積極升息，尋求避險投資機會，美國2年期公債殖利率在9月底來到4.27%，加上升息推動強勢美元，短天期美國公債擁匯率、息收、避險的三重投資價值，帶動元大美債1-3 ETF (00719B)規模成長。元大美債1-3 ETF (00719B)追蹤的ICE美國政府1-3年期債券指數，最新殖利率達4.6%，有機會持續吸引投資人眼光。

另外，今年8月甫成立的元大全球優質龍頭平衡基金，著眼於今年罕見的股債震盪行情，主打全球龍頭股債資產甜蜜賣點、價值投資，具有分散布局區域、主動控管風險性質，在IPO時即成功募集近200億元，不但是今年新基金募集表現最佳，9月再獲近19億淨申購。

市場震盪期間，高配息題材「價跌息更高」的特性成為市場焦點。例如，元大台灣高息低波（00713） 過去四年年配配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元，逐年成長，在9月首次進行季配息配出1.45元，獲得市場青睞，9月淨申購22.75億元。另一檔在10/19進行年度除息的元大高股息（0056） 9月更獲淨申購145.53億元。

由於美國升息造成全球資金挪移，台股9月下探今年最低點，資金避險與布局短線反彈多空交戰，最具代表性之元大台灣50反1(00632R)及元大台灣50正2(00631L)規模因此雙雙成長。

元大投信表示，美國通膨數據持續高檔不墜，考驗投資人信心，10月避險、高息、多元布局持續為市場主軸，持續看好美國短天期公債、全球平衡型基金及台股高股息ETF投資價值，可採分批布局或定期定額方式參與，分散進場時間風險。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。