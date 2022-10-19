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新加坡REITs股利優勢 兆豐新加坡交易所房地產收益基金10/24~11/4募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
《前進新加坡，尋找黃金城》新加坡REITs股利優勢，國內首檔星幣級別基金登場。（左至右）兆豐投信投資長謝秀瑛、兆豐投信董事長陳佩君、兆豐投信總經理黃大川、兆豐投信股票投資部主管李盈儀、兆豐新加坡交易所房地產收益基金經理人許佑。（兆豐投信/提供）
《前進新加坡，尋找黃金城》新加坡REITs股利優勢，國內首檔星幣級別基金登場。（左至右）兆豐投信投資長謝秀瑛、兆豐投信董事長陳佩君、兆豐投信總經理黃大川、兆豐投信股票投資部主管李盈儀、兆豐新加坡交易所房地產收益基金經理人許佑。（兆豐投信/提供）

高通膨環境、FED升息等影響下，市場希望能找尋提高收益空間的投資題材。兆豐投信指出，疫後復甦環境下，亞洲國家日益解禁,如新加坡較早解封，觀光客源恢復動能，可望擴大各類資產收益機會，根據《全球金融中心指標》第32期排名統計，新加坡取代香港，站上亞洲第一金融中心。

兆豐投信看好新加坡政經局勢穩定與表現強勁，推出兆豐新加坡交易所房地產收益基金，聚焦相對高股利、低波動的新加坡REITs為投資標的。該基金保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為10月24日至11月4日，將發行新臺幣、美元、新加坡幣等三種幣別，亦是目前國內首檔以新加坡幣級別發行的基金，除了帶給投資人彈性運用資金的需求，也提供多元外幣的資產配置選擇。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡經濟基本面強勁，帶來強大的外匯存底與經常帳盈餘，搭配管理出色的貨幣政策，有助新加坡幣在亞洲貨幣當中較能抵禦波動，成為避險貨幣之一。在新加坡政府支持下，新加坡交易所提供完善的發展體制，推升REITs占新加坡交易所市值比重高達13%，遠比成熟國家的美國、英國及其他國家更高。

受惠交易制度健全,新加坡REITs自2012年掛牌檔數20檔、市值約新幣480億元，快速成長至2022年有43檔、市值估新幣1,170億元，顯示新加坡經濟動能強勁，對房地產有正面助益，推升新加坡REITs具較高股利及較低波動度，今年各國REITs股利率表現預估新加坡達5.68%，表現優於其他國家。

另外，兆豐投信這次委任元大證券(香港)有限公司擔任國外投資顧問，元大證券(香港)有限公司具有管理新加坡房地產相關基金近三年的經驗，熟悉新加坡REITs投資市場生態；旗下子公司並擔任集團內產品設計中心，進行跨境資產管理、高端理財的經驗豐厚，藉由合元大證券(香港)有限公司充足的海外資源效益，可望聯手締造產品面的新格局。

伴隨新加坡經濟量能起飛，帶動新加坡REITs具有較高股利的優勢，投資人不妨趁勢以定期定額或單筆分批進場的方式，跟上新加坡房地產REITs的投資契機，追求創造整體資產的總報酬空間。

新加坡REITs市值佔交易所比重高於各國
新加坡REITs市值佔交易所比重高於各國
新加坡REITs預估股利率最高
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新加坡 房地產

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