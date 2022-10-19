新加坡REITs股利優勢 兆豐新加坡交易所房地產收益基金10/24~11/4募集

高通膨環境、FED升息等影響下，市場希望能找尋提高收益空間的投資題材。兆豐投信指出，疫後復甦環境下，亞洲國家日益解禁,如新加坡較早解封，觀光客源恢復動能，可望擴大各類資產收益機會，根據《全球金融中心指標》第32期排名統計，新加坡取代香港，站上亞洲第一金融中心。

兆豐投信看好新加坡政經局勢穩定與表現強勁，推出兆豐新加坡交易所房地產收益基金，聚焦相對高股利、低波動的新加坡REITs為投資標的。該基金保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為10月24日至11月4日，將發行新臺幣、美元、新加坡幣等三種幣別，亦是目前國內首檔以新加坡幣級別發行的基金，除了帶給投資人彈性運用資金的需求，也提供多元外幣的資產配置選擇。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡經濟基本面強勁，帶來強大的外匯存底與經常帳盈餘，搭配管理出色的貨幣政策，有助新加坡幣在亞洲貨幣當中較能抵禦波動，成為避險貨幣之一。在新加坡政府支持下，新加坡交易所提供完善的發展體制，推升REITs占新加坡交易所市值比重高達13%，遠比成熟國家的美國、英國及其他國家更高。

受惠交易制度健全,新加坡REITs自2012年掛牌檔數20檔、市值約新幣480億元，快速成長至2022年有43檔、市值估新幣1,170億元，顯示新加坡經濟動能強勁，對房地產有正面助益，推升新加坡REITs具較高股利及較低波動度，今年各國REITs股利率表現預估新加坡達5.68%，表現優於其他國家。

另外，兆豐投信這次委任元大證券(香港)有限公司擔任國外投資顧問，元大證券(香港)有限公司具有管理新加坡房地產相關基金近三年的經驗，熟悉新加坡REITs投資市場生態；旗下子公司並擔任集團內產品設計中心，進行跨境資產管理、高端理財的經驗豐厚，藉由合元大證券(香港)有限公司充足的海外資源效益，可望聯手締造產品面的新格局。