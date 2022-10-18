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人民幣失寵！國銀9月人民幣存款餘額 跌至逾八年半新低

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
人民幣。歐新社
人民幣。歐新社

強勢美元成為吸「金」利器，中央銀行今（18）日公布，9月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,152.09億元，月減人民幣73.29億元，連兩月下滑，並為2014年2月以來、逾八年半新低。

央行統計顯示，9月底，外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額減至人民幣1,842.37億元，單月大減人民幣79.7億元；其中，不論是定存或活存、個人或法人戶，人民幣存款餘額均全數衰退。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，9月DBU人民幣存款減少，主要有兩個原因，一是廠商收到人民幣貨款後，轉換成新台幣使用，使人民幣存款餘額減少；二是公司戶把人民幣存款轉換成美元存款，推測是著眼近期美元雙率雙升，公司戶轉投美元懷抱。

在國際金融業務分行（OBU）部分，9月人民幣存款餘額為人民幣309.72億元，月增人民幣6.41億元，主要是公司將人民幣海外投資所得匯回，以及企業收回人民幣貸款。

根據央行蒐集的資料，目前市面上國銀推出的人民幣高利定存專案比一比，1個月期以永豐銀行3.05%為最高水準，3個月期為中國（2891）信託銀行的2.85%，6個月期為永豐銀行的2.38%，9個月期為台灣企銀的1.5%，1年期則是陽信銀行的2.4%。

央行統計顯示，9月新台幣兌美元匯率重貶4.12%，較人民幣匯率貶幅2.86%更大，因此，人民幣對新台幣呈升值。

銀行主管指出，相較於美國鷹派升息，中國大陸仍維持寬鬆貨幣政策，因此，人民幣兌美元匯率在9月貶破7字頭大關，雖然人民幣匯率貶幅低於新台幣匯率，但受到投資人琵琶別抱、將人民幣轉成美元持有影影響，國銀人民幣存款餘額跌跌不休，逼近近九年的新低。

央行統計顯示，9月銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為人民幣5,231億元。

人民幣匯率 新台幣 央行

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